Las fiestas de María Pita 2026 de A Coruña arrancarán con el concierto de Luz Casal y el pregón de Lucía Veiga

A dos meses del arranque de las Fiestas de María Pita, la alcaldesa, Inés Rey, anunció este lunes que la cantante gallega Luz Casal actuará en la primera noche de festejos, el 1 de agosto, y que la actriz Lucía Veiga será la encargada de dar el pregón desde el balcón de María Pita.

Así lo ha anunciado este lunes por la mañana, a través de sus redes sociales, la regidora coruñesa. "Dos mujeres referentes para iniciar por todo lo alto nuestras fiestas", señaló.

De esta manera, Luz Casal se suma a los artistas ya confirmados como The Rapatans, que pasarán por el escenario en María Pita durante el mes de agosto. También a los artistas que forman parte del primer avance del cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia con Echo & The Bunnymen como cabeza de cartel.

Natural de Boimorto (A Coruña), la cantante sigue cosechando éxitos a sus 67 años. Ha sido reconocida como marquesa de Luz y Paz por el rey Felipe VI. Su último disco, Me voy a permitir, salió a la venta en noviembre, un proyecto en el que ofrece "el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera", en el que muestra diez formas de entender el mundo a través de diez canciones.

La gallega reivindica en este directo la libertad creativa y su capacidad para transitar entre estilos, desde la chanson francesa hasta el rock, consolidándose como una de las intérpretes más versátiles del panorama musical.

Por su parte, la actriz coruñesa Lucía Veiga ostenta desde 2025 la presidencia de la Academia Galega Audiovisual. Criada en el barrio de Os Mallos, Veiga ha sido galardonada con varios Premios Mestre Mateo a Mejor actriz protagonista y cuenta con una amplia trayectoria audiovisual, entre los que destaca 'Soy Nevenka'. En los últimos años se ha consolidado también como una de las voces más reconocibles de la comedia en Galicia, con un estilo personal que mezcla retranca, frescura y crítica social, convirtiéndose en una figura muy querida por el público.

Las Fiestas de María Pita volverán ofrecer en agosto un amplio programa de conciertos, actividades culturales y propuestas para todos los públicos, consolidándose como una de las citas más destacadas del verano gallego.