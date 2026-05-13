Churrascada y pulpo á feira hasta reventar en este barrio de A Coruña: también habrá animación musical

Los barrios de A Coruña continúan anunciando sus programas festivos. El último en hacerlo ha sido Mesoiro y Vío, que celebrará sus fiestas en honor a San José el próximo 6 de junio con una programación muy completa.

En menos de un mes, los vecinos de Mesoiro y Vío disfrutarán de sus tradicionales fiestas de barrio. Este año, la agenda incluirá desde música en directo hasta una gran churrascada y una fiesta de la espuma.

Gran churrascada, animación musical, fiesta de la espuma y más

Ya es oficial: la Asociación de Veciños Mesoiro e Vío ha presentado este miércoles el cartel de fiestas en honor al patrón San José. La celebración tendrá lugar el próximo 6 de junio y contará con actividades para todos los públicos.

El plato fuerte de la jornada será una gran churrascada servida por la pulpeira Mosquera Melide. Comenzará a partir de las 20:30 horas y el menú constará de: pulpo á feira, churrasco con patatas, pan, bebida, postre, café y chupitos.

Los interesados pueden conseguir sus tickets en la calle Huerto nº5, los lunes y miércoles de 17:30 a 20:00 horas, o llamando al número de teléfono 652 43 62 62. Los niños de hasta 6 años no pagan, los de 6 a 9 años pagan 15 euros y de 10 años en adelante y adultos 25 euros.

#Coruña - Cartel de las Fiestas 🎉 de los barrios de Mesoiro y Vío que se celebrarán el próximo 6 de junio.#Festas2026 🪅🎊 pic.twitter.com/txcyzsmOGF — Eloy TP (@EloyTP) May 13, 2026

Además del apartado gastronómico, las fiestas de Mesoiro y Vío contarán con colchonetas para niños, una actuación de magia a cargo del Mago Román y una fiesta de la espuma gratuita y abierta a todos los niños que quieran participar.

Como en cualquier verbena, la música en directo también tendrá un papel protagonista y correrá a cargo de los dúos Deluxe y Calú Viajeros, que amenizarán una jornada festiva que prácticamente dará la bienvenida al verano.

A continuación, te detallamos la programación completa de las fiestas del barrio de Mesoiro y Vío del próximo 6 de junio: