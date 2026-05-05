Carral (A Coruña) celebra la XXII Festa do Pan con música, talleres y gastronomía

La tradicional Festa do Pan de Carral llega este año a su 22ª edición. Lo hará con tres días de fiesta en la que, además de gastronomía, también habrá música y talleres.

En la presentación de la fiesta, el alcalde José Luis Fernández Mouriño agradeció el trabajo de las panaderías participantes que definió como "unha peza esencial en Carral, posto que eles e elas son os responsables de que o noso pan sexa un dos máis famosos de Galicia".

La programación tendrá como anticipo una Gran Foliada este viernes, 8 de mayo. Será de 18:00 a 20:00 horas con juegos populares infantiles. La foliada arrancará a las 20:00 horas con las actuaciones de grupos populares.

Ya en el fin de semana, la Festa do Pan comenzará a las 12:00 horas del sábado con un punto de exposición y venta de pan y de bocadillos cardiosaludables con aceite, tomate y jamón de la Asociación de Panadeiros. También habrá talleres de elaboración de pan y juguetes de madera o una feria medieval con puestos de artesanía de cuero, textil o bisutería.

A las 12:30 horas y de nuevo a las 13:30 horas actuará el grupo Gaeloc Medieval, mientras que el Dúo D'Vicio tomará el relevo a las 14:00 horas para la sesión vermú.

Por la tarde, desde las 16:00 horas, la charanga Noroeste recorrerá el Campo da Feira y todo Carral. Media hora más tarde será el turno del alumnado del IES de Carral, que representará la obra O toxo en la plaza da Capela a las 16:30 y a las 18:00 horas.

La programación del sábado se completará con talleres infantiles de pan y de madera, un expositor Pan en 3D con una visita virtual e inmersiva a un obrador. Gaeloc Medieval se subirá de nuevo al escenario a las 17:30 horas. Una hora más tarde, habrá un espectáculo de zancudos y malabaristas que repetirá a las 20:00 horas. Por último, el Dúo D'Vicio y el grupo América de Vigo actuarán a las 21:00 horas.

El domingo, desde las 11:00 horas, se abrirá de nuevo la exposición y venta de pan y bocadillos cardiosaludables, así como la feria medieval, otros expositores y talleres.

Gaeloc Medieval actuará tres veces más a las 11:30 horas, a las 13:30 horas y a las 16:30 horas, en esta ocasión con una actuación itinerante.

A las 12:00 se podrá ver el expositor Pan en 3D y a las 12:30 horas habrá una misa solemne y una procesión con actuación de la Coral Polifónica Aires de Carral y el Grupo de Música Tradicional Arnela. A las 14:00 horas la Orquesta Acordes ofrecerá la sesión vermú.

Por la tarde será el turno de la charanga Sorcha Show Band en el Campo da Feira desde las 16:00 horas.

A las 17:00 horas el espectáculo Rufina e Benito repartirá pan de Carral entre el público asistente. La fiesta terminará con dos actuaciones de Gaeloc Medieval a las 18:00 horas, de la charanga Sorcha a las 18:30 horas y de la Orquesta Acordes a las 20:00 horas.