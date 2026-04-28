Gran pulpada y cuatro días de fiesta a 10 minutos de A Coruña desde este jueves: varias orquestas y atracciones

Este viernes es festivo por el 1 de mayo, Día del Trabajador, lo que supone que miles de trabajadores gallegos tengan un puente de tres días libres para hacer una mini escapada o descansar.

Si eres de los que prefieren quedarse en A Coruña y disfrutar de los planes de la ciudad, hay un plan que no puedes perderte en Meicende, en la parroquia de Pastoriza (Arteixo), a escasos 10 minutos de la ciudad: Festas de San Xosé Obreiro.

Cuatro días de fiesta con orquestas

La parroquia de Pastoriza, en el municipio de Arteixo, se prepara para vivir cuatro días de fiesta donde la diversión y el buen ambiente no faltarán en honor a San Xosé Obreiro.

Vecinos de Meicende, Borroa y Nostián serán los encargados de dar vida a un programa festivo pensado para todas las edades, con mucha música, gastronomía y actividades familiares.

Las fiestas arrancan el jueves 30 de abril con una jornada dedicada a los más pequeños. Desde la mañana, podrán disfrutar de juegos gratuitos, mientras que por la tarde el protagonismo pasará a la gastronomía con una gran pulpada que reunirá a vecinos y visitantes.

La noche culminará con una animada verbena de artistas y DJs con Xilo & Carlos, disco móvil Impacto y Dj David Bermúdez.

El viernes 1 de mayo comenzará con el sonido tradicional de dianas y alboradas, seguido de la misa solemne al mediodía. La sesión vermú pondrá el toque festivo con el Dúo D'Vicio antes de una tarde nuevamente pensada para el público infantil con juegos gratuitos.

Por la noche, la música volverá a ser protagonista con actuaciones en directo del dúo D'Vicio y la orquesta Marbella.

El sábado 2 de mayo continuará con nuevas sesiones musicales (sesión vermú con el grupo Atenas), actividades para niños y una gran verbena nocturna con el grupo Atenas y la disco móvil Impacto con Dj Nyan Boe.

Uno de los momentos más esperados llegará a medianoche con el espectáculo de fuegos artificiales.

Finalmente, el domingo 3 de mayo pondrá el broche de oro con otra misa solemne y una larga sesión vermú con el dúo Matices y The Feedback con José Brea. Durante toda la jornada, el Día do Neno ofrecerá descuento en las atracciones, creando un ambiente familiar ideal para despedir las fiestas.