Una aldea a 20 minutos de A Coruña contrata a Panorama y París de Noia en sus fiestas: habrá churrasco y pulpo

A falta de dos meses para la llegada del esperado verano, muchos pueblos ya tienen listas sus fiestas de primavera, con programaciones en las que no falta de nada, desde grupos musicales y DJs, hasta las mejores orquestas de Galicia y, por supuesto, una amplia oferta gastronómica para todos los gustos.

Un ejemplo de ello es Uxes, una aldea de la parroquia de Morás, en el municipio de Arteixo (A Coruña), que en el mes de mayo celebrará 5 días de fiesta por todo lo alto. El evento reunirá a algunas de las mejores orquestas de la comunidad y ofrecerá una programación variada pensada para públicos de todas las edades.

Panorama, París de Noia y Fania Blanco Show

"Xa temos todo listo para unhas festas inesquecibles", indica la organización en sus redes sociales. Así, Uxes informa a sus vecinos y resto de interesados sobre el cartel que promete ser una de las citas más destacadas del mes de mayo en el área de A Coruña.

Durante 5 días, los asistentes podrán disfrutar de una programación variada que combina actos religiosos, diversión, música y gastronomía en un ambiente pensado para todas las edades. El recinto contará con una carpa de 1.000 metros cuadrados para garantizar la celebración independientemente del tiempo.

Las fiestas arrancarán el miércoles 20 de mayo con una tirada de bombas de palenque a las 20:00 horas. A esa misma hora comenzará también la degustación de pulpo y churrasco, dos imprescindibles de cualquier fiesta gallega.

La noche continuará con una gran verbena protagonizada por la orquesta más popular de Galicia: la Panorama, que llega con su 'Time Tour 2026' a partir de las 22:00 horas.

El jueves 21 seguirá el ambiente festivo con más pulpo y churrasco desde las 20:00 horas, antes de dar paso a la verbena nocturna con la orquesta Fania Blanco Show.

El viernes 22 mantendrá la misma línea, combinando gastronomía y música en directo. La orquesta Panorama City será la encargada de poner el ritmo a la noche hasta altas horas de la madrugada.

El sábado 23 será uno de los días grandes, con una programación que además añade actos religiosos. A las 13:00 horas se celebrará la misa solemne y la procesión en honor a San Antonio, seguida de una sesión vermú amenizada por el grupo La Conexión.

Por la noche, tras la habitual cita gastronómica, llegará una gran verbena con las orquestas La Conexión y París de Noia, otra de las formaciones más reconocidas de Galicia.

Las fiestas llegarán a su fin el domingo 24 con una jornada igualmente completa. Desde las 12:00 horas habrá pulpo y churrasco, y a las 13:00 horas se celebrará la misa y procesión en honor al Espíritu Santo. La despedida vendrá con una sesión vermú infinita con D'Vicio.

"Agardámoste para facer historia nas nosas festas 2026", finaliza la organización en su anuncio.