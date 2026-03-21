Este pueblo de Galicia celebrará una gran fiesta en Semana Santa con degustaciones y música en vivo

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Aprovechando los festivos del Jueves y Viernes Santo (4 y 5 de abril), muchas personas aprovecharán para descansar en casa o programar una escapada exprés.

En caso de elegir la segunda opción, no hace falta salir de Galicia, ya que la propia región ofrece este año una agenda de ocio a la altura de la ocasión. Sin ir más lejos, Muxía (A Coruña) celebrará su emblemática Fiesta del Congrio.

Fecha confirmada: reserva los días 3 y 5 de abril

Muxía celebrará en Semana Santa una de las fiestas gastronómicas con más arraigo en la villa: la Festa do Congro. Desde 1997 se festeja esta fecha, que exalta uno de los productos más típicos de la zona, ofreciendo degustaciones de congrio en sus diferentes variantes, en un ambiente festivo.

La XXVIII Fiesta del Congrio llegará a Muxía los próximos 3 y 5 de abril con un programa festivo que destaca el apartado gastronómico, pero que también pone en valor la tradición, el entorno y el patrimonio de la zona.

La fiesta comenzará el viernes 3 de abril con la tradicional degustación de congrio en el Puerto de Muxía. La comida tendrá un precio de 5 euros y el congrio se podrá degustar en sus diferentes elaboraciones: a la plancha, en empanada de millo o trigo, y en salpicón.

Será a partir de las 13:00 horas y en el precio se incluye una cunca de vino. Además, el evento estará amenizado con la música de Xaramiños do Corpiño.

La fiesta continuará por la tarde, a partir de las 16:00 horas, con las charangas Europa y Sorcha. Y a la noche habrá música en el Malecón a cargo de Leite con Jalletas y Choriso Criollo. Estos conciertos serán a partir de las 22:00 horas.

Como broche de oro de la Festa do Congro, el domingo 5 de abril habrá sesión de baile social de la mano del dúo En clave de ti. Será a partir de las 19:00 horas en la Sala Gervasio Sar.

A continuación, te dejamos el programa completo de fiestas:

Viernes, 3 de abril

A las 13:00 horas: Degustación de congrio en el Puerto de Muxía

A las 16:00 horas: Animación con las charangas Europa y Sorcha

A las 22:00 horas: Animación con Leite con Jalletas y Choriso Criollo en el Malecón

Domingo, 5 de abril

A las 19:00 horas: Baile social con el dúo En clave de ti en la sala Gervasio Sar

"Queremos convidar a toda a veciñanza e ás persoas visitantes a achegarse a Muxía para gozar dunha das nosas citas máis queridas", señala la concelleira de Cultura, Sandra Vilela, antes de agregar:

"Como sempre, o Vernes Santo, toda a Costa da Morte ten unha cita en Muxía para degustar un dos nosos productos máis tradicionais, como é o congro. Esta festa é moito máis ca unha proposta gastronómica: é unha celebración da nosa identidad mariñeira".