Ferrol celebra este miércoles la Festa das Pepitas con rondallas y actividades en el centro

La ciudad de Ferrol celebrará este miércoles 18 de marzo una nueva edición de la Festa das Pepitas, una de las celebraciones más emblemáticas y singulares del calendario festivo local, que contará con un amplio programa de actividades a lo largo de toda la tarde.

La jornada comenzará a las 16:45 horas en el Teatro Jofre, donde se celebrará el acto institucional de homenaje a las madrinas y a los rondallistas de honor.

En este evento también se conmemorará la hermandad entre el Ayuntamiento de Ferrol y el Ayuntamiento de Mondoñedo, una de las citas destacadas de la programación.

A partir de las 18:00 horas darán comienzo las tradicionales rondas por las calles del centro de la ciudad, uno de los momentos más esperados de la festividad.

Posteriormente, a las 19:00 horas, tendrá lugar el festival de rondallas en la plaza de Armas, donde las agrupaciones participantes interpretarán su repertorio ante el público.

En esta edición participarán un total de doce rondallas procedentes de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Sus integrantes vestirán la indumentaria tradicional de la fiesta, caracterizada por capa, camisa y pantalón, además de lazos, corbatas o similares, bufandas, cintas y escarapelas sujetas a la capa.

Durante sus actuaciones, las rondallas interpretarán un pasacalles, un vals y una danza, piezas que podrán ser composiciones inéditas o recuperaciones del antiguo Cancionero de las Pepitas. Las interpretaciones estarán acompañadas por instrumentos como violines, contrabajos, acordeones, flautas o clarinetes, entre otros.