Ya es oficial: aterriza en Galicia una gran fiesta del queso con degustaciones gratuitas este próximo domingo

El queso es uno de los productos más representativos de la gastronomía gallega. De hecho, la cultura quesera de la región cuenta con cuatro denominaciones de origen protegidas principales (Arzúa-Ulloa, Tetilla, San Simón da Costa y Cebreiro) y una lista (casi) infinita de fiestas gastronómicas en torno a este producto.

Este fin de semana es el turno de Moeche (A Coruña), que está ultimando los detalles para la VIII edición de su ya consolidada Feira do Queixo, que se celebrará el domingo 15 de febrero y contará con actividades para todos los públicos.

Catas comentadas, quesos de Suiza e Italia y mucho más

La Feira do Queixo de Moeche continúa creciendo en cada edición. En la de este año, la octava, participarán 67 expositores (14 más que el año pasado), de los cuales 35 son queserías y los 32 restantes de productos agroalimentarios.

En la nave del mercado de Moeche se darán cita el próximo 15 de marzo una variada representación de productores: 20 de las queserías presentes serán gallegas, pero también habrá otras 14 de diferentes puntos de España y un puesto de producto de Italia, Suiza y Francia.

Entre las novedades de este año destaca el Mercado de Artesanía Agroalimentaria de la Diputación de A Coruña, que completará una feria en la que, además de la exposición y venta de quesos, se organizarán un montón de actividades paralelas, entre ellas catas guiadas, talleres diversos y un tren del queso.

Dentro del recinto ferial de Moeche, el prestigioso cocinero André Arzúa realizará varias demostraciones culinarias a lo largo del día. En el mismo marco tendrá lugar la actuación musical del cierre de la feria, que correrá a cargo del grupo De Ninghures, banda referencia del folk gallego.

El programa de actividades, por otro lado, incluye también visitas al castillo y actuaciones musicales en la jornada previa a la Feira do Queixo. La I Foliada do Queixo se celebrará el sábado, 14 de marzo, y contará con las actuaciones de No Cómbarro, Tocata Xou y la Escola de Gaitas de San Sadurniño.

"Unha noite para celebrar o noso queixo, a nosa música e a nosa xente, organizada xunto coa AC Irmandiños de Moche. E o domingo apertura de postos da Feira do Queixo desde as 10:00 horas", animan desde el Concello de Moeche.