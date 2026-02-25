Así será la 51 edición de la Festa do Queixo de Arzúa (A Coruña): programa, conciertos gratis y catas

El municipio coruñés de Arzúa ya tiene todo listo para celebrar por todo lo alto una de las citas gastronómicas más emblemáticas de Galicia: la Festa do Queixo de Arzúa. En 2026 alcanza su 51ª edición y volverá a reunir durante varios días a miles de visitantes en torno a un completo programa con conciertos gratuitos, actividades para todos los públicos y, por supuesto, degustaciones.

El gran protagonista será el Queso Arzúa-Ulloa, producto con Denominación de Origen Protegida que da sentido a una celebración pensada al detalle para atraer a amantes del buen queso. Tradición, gastronomía y música se juntan este fin de semana para convertir a Arzúa en el epicentro del sabor en Galicia.

Programación del viernes y sábado

La Festa do Queixo comenzó el sábado 21 de febrero con la II Carreira Terra do Queixo, seguida de una cata este martes 24 y de una masterclass del chef Andrés Torreiro y otra cata hoy, 25 de febrero, pero los días fuertes de esta celebración tendrán lugar entre el viernes 27 de febrero y el domingo 1 de marzo, donde se llevarán a cabo la mayor parte de las actividades.

Las tres jornadas más especiales de la Festa do Queixo de Arzúa incluyen actuaciones musicales gratuitas, actividades gastronómicas y degustaciones para chuparse los dedos de esta joya de la gastronomía gallega.

El viernes 27 se celebrará "Pequequeixo" a las 18:30 horas, con el espectáculo Latexos de K'Paparota, una actuación en clave de humor para adentrarnos en la magia de las leyendas gallegas. También se llevará a cabo la 18ª edición del concurso de tapas e petiscos Festa do Queixo.

El sábado 28 tendrá lugar la inauguración oficial de esta 51ª edición con la presentación de los actores Lidia e Xan Veiga a las 12.00 horas, que entregarán los premios del concurso de tapas, seguido del pregón a cargo del actor Federico Pérez Rey.

Tras esto se celebrará un showcooking con el chef Diego Mato (se repetirá a las 17:00 y a las 20:00 horas), así como la charla y cata Experiencias con Cervezas 1906 "Mesmo Queixo, diferente evolución" (se repetirá a las 18:00 horas) y un maridaje de quesos y cervezas 1906 (se repetirá a las 19:00 horas).

Por la tarde, habrá una charla y cata de la Ruta Europea del Queso "A arte de comer queixo", La música será protagonista con el concierto de Duendenta en la Praza de Galicia, de Pelica de Burra en la Capela da Madalena y de Familia Bocaprier en el recinto ferial y diferentes calles.

Conciertos gratuitos

Tras todas estas actividades para disfrutar de la Festa do Queixo de Arzúa, llegan los conciertos gratuitos organizados por el concello. Abrirá las actuaciones a las 20:30 horas el trío compostelano Dogo, ganadores del certamen Queixo Maquetón. A las 21:15 horas será el turno del vallisoletano Dulzaro, una de las grandes revelaciones de la música tradicional de Castilla y León.

A continuación, a las 22:25 horas será el turno del grupo barcelonés Dorian y su mezcla de new wave, electrónica e indie rock. A las 00:10 horas, el grupo Dakidarría, con su potente carácter reivindicativo. Cerrarán los conciertos del sábado Cool Nenas a las 01:55 horas, un grupo compuesto por tres mujeres.

Domingo, último día de la Festa do Queixo

El domingo será un día muy triste para muchos, pues será la jornada en la que diremos adiós a la nueva edición de la Festa do Queixo hasta el próximo año. No obstante, todavía quedarán muchas actividades por delante para disfrutar al máximo.

Se celebrará el 6º torneo de Ajedrez Chess & Cheese Arzúa, obradoiros de catas, animación de calle, un nuevo concierto de Pequequeixo "Charlatán Rodríguez". Se realizarán de nuevo varios showcooking, esta vez a cargo del chef Iván Domínguez, así como las experiencias con cervezas 1906.

Conciertos gratuitos

La sesión vermú tendrá lugar a las 12:30 horas con la presentación en directo del nuevo álbum de MJ Pérez, 'Je tiens bon'. A las 18:00 horas será el turno del grupo IALMA y a las 19:15 horas del grupo de folk Budiño, que será el encargado de cerrar uno de los eventos gastronómicos más importantes de Galicia.

Para tener información detallada de toda la programación al completo puedes acceder a este enlace.