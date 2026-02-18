5 millones de cupones de la ONCE difundirán por todo el país la Fiesta de la Filloa de Lestedo (A Coruña) ONCE

La Fiesta de la Filloa de Lestedo, que se celebrará hasta este domingo 23 de febrero, es el protagonista del cupón de la ONCE del próximo lunes, 23 de febrero. Así, cinco millones de cupones difundirán por toda España este postre típico gallego de Carnaval.

El delegado territorial de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan; el director de la ONCE en Santiago, José Antonio Riveiro Canosa; el alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro; el concejal de Turismo de Boqueixón, José Luis Mareque Simón; y el presidente de la Asociación da Filloa de Lestedo, Juan Silva Hermida, han presentado el cupón esta mañana.

Tanto el regidor como el concejal y el representante de la agrupación impulsora del evento mostraron su satisfacción por la puesta en valor que el lanzamiento de este cupón supone para la cita.

Además, implica un reconocimiento a la labor que todos los años desarrollan las más de 240 personas de Lestedo implicadas en la organización de esta cita.

Declarada de Interés Turístico Nacional desde 2024, la Fiesta de la Filloa de Lestedo destaca este tradicional postre de Carnaval con showcookings, degustaciones, máquinas filloeiras y diversas actividades culturales y de ocio que hacen las delicias de quienes disfrutan de esta celebración.

Una jornada que también acoge el espectáculo de los Xenerales de Ulla, las figuras más destacadas del carnaval en el territorio, protagonizando un desfile intermunicipal con cerca de medio centenar de jinetes y amazonas vestidos con coloridos trajes tradicionales.

Fue en el Carnaval de 1984 cuando se puso en marcha un evento que ha pasado a ser una de las exaltaciones gastronómicas más importantes de la zona y de Galicia. Además de diversas propuestas musicales, culturales y lúdicas, el día grande de la Fiesta de la Filloa, el Domingo de Piñata, ofrece la posibilidad de degustarlas solas o con rellenos tanto dulces (como nata, miel o chocolate) como salados (desde chorizo, bacon hasta elaboraciones más sofisticadas y paladares más exigentes).

En los últimos años, además, se ha apostado por elaborar Filloas de Lestedo sin gluten, aptas para personas celíacas, que están cosechando una gran acogida entre las personas asistentes.

Filloa accesible

En su afán por acercar este producto al mayor número de personas posible, desde la organización se incluye también la propuesta Filloa Accesible, en la que 20 personas ciegas o con discapacidad visual afiliadas a la ONCE, encabezadas por José Antonio Riveiro Canosa, director de la ONCE en Santiago, disfrutaron de una cata de filloas marinadas con vinos de la D.O. Rías Baixas de la subzona de Ribeira da Ulla y Filloas de Lestedo, con diverso tipo de rellenos.

Contó con la participación de José Manuel Mallón, chef de D'Antaño Food & Service, y de Charly Torres, docente del CIFP Compostela de la especialidad de Servicios y Restauración.

Del mismo modo, la jornada grande de la Festa da Filloa de Lestedo ofrece un pregón accesible, interpretado en lengua de signos. También se habilitará un espacio preferente para favorecer que las personas sordas sigan adecuadamente el acto de la inauguración oficial y pregón de la cita.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, también ofrece 450 premios de 250 euros a las cuatro cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de las tres últimas o tres primeras; y lo mismo para los primeras y últimas (con 6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o a la última cifra del número premiado.