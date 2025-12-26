El pueblo de 130 habitantes donde comer panceta este sábado hasta reventar: gratis si estás en esta lista

Uvas, cotillón, champán, marisco... Todos piensan ya en la cena de Nochevieja, pero antes de dar la bienvenida al año nuevo, hay un plan gastronómico casi irresistible en un pequeño pueblo de aproximadamente 130 habitantes.

La gastronomía es uno de los grandes pilares de la cultura gallega y, en este contexto, las fiestas gastronómicas se han convertido en un plan tradicional que también se celebra durante estas fechas de la parroquia de Ribeiras do Sor, en Mañón (A Coruña).

Panceta hasta reventar y tarde de baile

Los vecinos de Ribeiras do Sor esperan con ilusión la II edición de la Festa da Panceta, una jornada gastronómica dedicada a este sabroso producto del cerdo que se celebra unos días antes del 31 de diciembre.

La agenda de ocio reserva un espacio especial para los foodies o, lo que viene siendo lo mismo, amantes de la gastronomía, con un plan el 27 de diciembre para disfrutar de panceta hasta reventar, por el módico precio de 5 euros.

La jornada, organizada por la Sociedad Cultural e Recreativa Luz Ribeiras do Sor, será gratuita para los socios de la asociación.

La celebración tendrá lugar en el Local Social Ribeiras do Sor, por lo que las posibles inclemencias meteorológicas no serán un impedimento para disfrutar de este evento, en el que también habrá pinchos variados.

En concreto, la jornada dará comienzo a las 13:00 horas con una sesión vermú a cargo de Primera Línea. Para arrancar la fiesta con fuerza, se ofrecerán pinchos variados y, a continuación, tendrá lugar la degustación popular de panceta con cachelos.

La ración de panceta con cachelos tendrá un precio de 5 euros para los asistentes, mientras que será gratuita para los socios de la Sociedad Cultural e Recreativa Luz Ribeiras do Sor.

Pero la fiesta no terminará ahí. A mediodía se realizarán sorteos entre los asistentes y, tras la comida, habrá una tarde de baile con Primera Línea para continuar la celebración.