Mucha música, mejillonada y empanada gratuitas en las fiestas de este pueblo cerca de Santiago

El verano está a punto de llegar a su fin, pero todavía quedan algunas fiestas que celebrar en diferentes municipios de Galicia. A Pobra do Caramiñal, concretamente la parroquia de Santa Cruz de Lesón, celebra sus Festas do Santísimo del viernes 12 al martes 16 de septiembre con una programación cargada de música y tradición.

Durante los cinco días de celebración, la parroquia honrará al Santísimo con varios actos solemnes, degustaciones gastronómicas, actividades para los más pequeños y varias actuaciones musicales que pondrán el ritmo necesario a cada jornada. Te contamos cómo es el programa al completo.

Así serán las Festas do Santísimo en Santa Cruz de Lesón 2025

La parroquia de Santa Cruz de Lesón vivirá cinco intensos días de celebración del viernes 12 al martes 16 de septiembre, con una programación que incluye conciertos, actividades infantiles, sesiones vermú y diferentes actos religiosos.

La edila destacó que "estas festas son un punto de encontro para os veciños e veciñas" y agradeció "a todas as persoas que integran a comisión polo seu traballo ao longo de todo o ano, que permite que esta parroquia goce de cinco días de celebración con actividades variadas para todos os públicos".

Las fiestas en honor al Santísimo comienzan el viernes 12 de septiembre a las 20:00 horas, con los conciertos de grupos Open Drink y Kolokón. La jornada continuará con la sesión musical del DJ Jalaiko.

El sábado 13, la actividad arrancará al mediodía con una sesión vermú a cargo de DJ Tatami. Por la tarde, desde las 17:00 horas, los más pequeños disfrutarán de una tarde para ellos, con juegos populares, regalos, un taller de pintacaras que se desarrollará entre las 18:00 y las 20:00 horas, y castillos hinchables disponibles hasta las 21:00 horas.

A las 19:00 horas se ofrecerá una gran mejillonada y empanada gratuita para todos, siendo uno de los momentos más esperados del día. Ya por la noche, a las 21:00 horas, subirá al escenario el grupo Amores de Barra, seguido nuevamente por DJ Tatami.

El ambiente festivo continuará el domingo 14, con una mañana cargada de tradición. A partir de las 10:00 horas, las calles se llenarán de música gracias a la ruada de los grupos de gaitas Jaitas Blue y Xiada. A las 13:00 horas se celebrará la misa solemne en honor al Santísimo, y la procesión tradicional y una nueva sesión vermú.

El programa religioso proseguirá el lunes 15 con la misa en honor a San Roque a las 18:00 horas, tras la cual tendrá lugar una procesión acompañada nuevamente por el grupo de gaitas Xiada.

Las fiestas concluirán el martes 16 con la misa solemne en honor a San Xosé, también a las 18:00 horas, seguida de la correspondiente procesión, de nuevo con el acompañamiento musical del grupo Xiada.