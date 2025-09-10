Así serán las fiestas del barrio de Fontiñas 2025 en Santiago de Compostela: 3 días de mucha música

Santiago de Compostela todavía tiene mucho que celebrar. Desde el viernes 19 de septiembre y hasta el domingo 21, ambos incluidos, uno de sus barrios más populares celebrará sus fiestas por todo lo alto. Varias actuaciones musicales y sesiones vermú durante los tres días de fiesta.

La Rúa Roma será el epicentro del barrio donde se desarrollarán estas fiestas. Vecinos y visitantes podrán bailar al ritmo de diferentes agrupaciones musicales, charangas y DJs hasta altas horas de la noche, menos el domingo 21 que dará fin a las fiestas con la sesión vermú.

La programación al completo

El viernes 19 de septiembre será el pistoletazo de salida a unas fiestas que prometen divertir a todos los asistentes. A las 21:45 horas tendrá lugar el pregón del inicio de las fiestas. Al finalizar, llegará el turno de la verbena a cargo de Trío Alborada y Chocolate con DJ Ferre.

El sábado es la jornada más completa, ya que la programación empieza desde bien temprano y culmina a altas horas de la noche.

Desde las 11:00 horas y hasta las 21:00 horas de la noche, estará disponible el mercadillo artesanal. La sesión vermú dará comienzo a las 13:30 horas con la orquesta Platinum, que será quien ponga el ritmo durante el mediodía.

A las 17:00 horas se desarrollarán varios juegos populares, coincidiendo con el concierto del grupo Dub Mono Hi-Fi para el que tendrás que desplazarte al Parque Begoña Caamaño. A partir de las 18:00 horas habrá un DJ set con varios artistas: Roio Boio, Wabii, Yung Denzo y Rodro.

El día terminará con una gran verbena a cargo de Platinum y CDC a partir de las 22:00 horas.

El domingo 21 es el último día de las fiestas en el barrio de Fontiñas. A las 12:15 horas los asistentes vivirán un concierto de la Coral de Solfa. Más tarde, a las 13:00 horas, será el turno de la Banda Municipal de Santiago, que dará pie a la sesión vermú con la charanga BB+ a partir de las 14:00 horas.