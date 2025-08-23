Qué hacer en A Coruña hoy, sábado 23 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

El ritmo de las Fiestas de María Pita no se detiene. Durante el cuarto fin de semana de agosto, A Coruña podrá disfrutar de esperados conciertos, que vendrán también acompañados de espectáculos gratuitos y en directo a cargo de Cascarillarte.

Tampoco faltarán las fiestas de verano de los barrios herculinos, como es el caso de las Fiestas de la Sagrada Familia o de Pedralonga, que le darán el acento festivo a este fin de semana.

Conciertos de la Semana Clásica: Orquesta Sinfónica de Galicia

El día de hoy, sábado 23, podremos disfrutar de un gran concierto de la reconocida Orquesta Sinfónica de Galicia en la plaza de María Pita. Dará inicio a las 21:00 horas y supondrá una de las citas más importantes dentro de la Semana Clásica herculina.

La OSdG, dirigida por Roberto González-Monjas, presentará un espectáculo sonoro que hará de homenaje a John Wiliams, por lo que se interpretarán la banda sonora de películas tan emblemáticas como La lista de Schindler, ET, Superman o Memorias de una geisha.

Beatout Week 2025

La jornada de hoy, sábado 23, será el último día del que podremos disfrutar de la Beatout Week, por lo que tendremos una despedida a su altura.

El día de hoy podremos disfrutar del Beatout Praza x Galicians in Galicia, una sesión completa de conciertos en el auditorio del Parque de Santa Margarita que no dejarán a nadie indiferente. Las entradas para este útimo evento están a la venta desde 9,40 euros en woutick.com

Los conciertos de este sábado darán inicio oficialmente a las 12:30 horas y se extenderán hasta altas horas de la noche. La programación y lista de invitados completa:

Escenario Arehucas

Javi Ziontifik DJ Set

Freestyle People

Beatout Talents

00:15 horas - Cuatro Club

Escenario Estrella Galicia

20:15 horas - West SRK

21:00 horas - Diegote

22:00 horas - Superreservao

23:00 horas - Lua de Santana

Ciclo Cascarillarte

Continuamos con el ciclo de Cascarillarte, que este sábado 23 gozará de un nuevo espectáculo en el aparcamiento de la Fábrica de Armas. Dará inicio, como siempre, a las 19:30 horas y estará a cargo del Mago Rafa, quien animará la tarde con su show Experiencias en Familia.

Fiestas de la Sagrada Familia

La jornada del día de hoy presenta una nueva serie de eventos dentro de la programación de las Fiestas de la Sagrada Familia, que tendrán lugar en el Parque de San Rosendo. Este sábado podremos gozar de un día completo de eventos, desde la mañana hasta la noche.

La programación completa del sábado 23 de agosto:

Por la mañana

Fiesta infantil con hinchables

Fiesta de la espuma

Sesión vermú con: Andrés Solórzano DJ Takesound



Por la noche

DJ Takesound

Orquesta Los Platinos

Fiestas de Pedralonga

La jornada del día de hoy trae consigo la celebración de las fiestas de verano del barrio coruñés de Pedralonga. Darán inicio a las 17:00 horas y culminarán en la madrugada.

El gran evento de estas fiestas será la gran verbena a cargo de la orquesta Pekados y el espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales.

La programación completa de las fiestas de Pedralonga:

17:00 a 20:00 horas - Actividades infantiles gratuitas con hinchables y merienda

con hinchables y merienda 18:00 a 19:00 horas - Espectáculo de magia a cargo del Mago Rafa (Cascarillarte)

20:00 horas - Gaiteiros y gran churrascada Ración de carne, criollo, pan, bebida, postre y café a precios populares 22:00 horas - Gran verbena con la orquesta Pekados Fuegos artificiales

a cargo del Mago Rafa (Cascarillarte) 20:00 horas - 22:00 horas - Gran verbena con la

Rallye Teresa Herrera de coches clásicos

La plaza de María Pita no solo va a acoger los conciertos de la Semana Clásica durante estos días, pues el Rallye Teresa Herrera llega a esta emblemática plaza coruñesa para quedarse durante todo el fin de semana.

Es un evento al aire libre y de entrada gratuita. Todos aquellos que lo deseen podrán pasarse para disfrutar de este Rallye de coches clásicos desde el viernes 22 hasta el domingo 24.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, sábado 23, la Feria del Libro Antiguo continúa con su actividad en los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.

El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el recinto exterior de Marineda City de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: . Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más.

Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.