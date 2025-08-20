Qué hacer en A Coruña hoy, miércoles 20 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

La Semana Clásica ha llegado oficialmente al escenario de la plaza de María Pita de A Coruña. Hoy podremos disfrutar de un concierto completamente gratuito de la Orquesta GAOS.

Además, el fin de semana ya empezará a prepararse para acoger las Fiestas del Castrillón, que durante la jornada del día de hoy presentarán un concierto de Son de Camagüey.

Conciertos de la Semana Clásica: Orquesta GAOS y Pedro Guerra

La jornada del día de hoy, miércoles 20, comenzará con los conciertos de la Plaza de María Pita que forman parte de la Semana Clásica. Este ciclo de actuaciones musicales comenzará a las 21:00 horas con la Orquesta GAOS y Pedro Guerra.

Ciclo Cascarillarte

El ciclo de espectáculos en la calle, Cascarillarte, continuará durante la tarde del día de hoy con una nueva actuación a las 19:30 horas. Los encargados de animar la plaza de las Conchiñas serán Assircópatas con la representación de Abracadaver.

Fiestas del Castrillón

El día de hoy, miércoles 20, marca el inicio de la edición 2025 de las fiestas de Castrillón-Urbanización Soto, que tendrán una duración de 3 días.

La inauguración oficial de estas fiestas tendrá lugar a las 19:30 horas de la mano de Pandereteiras Sen Fronteiros, una actuación que estará seguida de la lectura del pregón a las 20:30 horas por el Concelleiro de Cultura y Turismo D. Gonzalo Castro.

Por último, el gran evento del día de hoy será el concierto que dará Son de Camagüey a las 21:00 horas.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, miércoles 20, la Feria del Libro Antiguo continúa con su actividad en los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.

El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el recinto exterior de Marineda City de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: Mostrart. Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los Jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.