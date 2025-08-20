Así serán las Festas do Mar de Malpica (A Coruña) 2025: tributo a Fito y Fitipaldis y fuegos artificiales

Los municipios de Galicia continúan sus festividades por todo lo alto. A falta de dos semanas para que finalice agosto, todavía hay localidades dispuestas a disfrutar de sus fiestas patronales, como es el caso de Malpica de Bergantiños (A Coruña), que estará de celebración desde el jueves 21 hasta el domingo 24 de agosto.

Las Festas do Mar 2025 de Malpica llegan con una programación maravillosa para todos los públicos. Pasacalles, concursos, actividades infantiles, procesión marítima, conciertos, verbena, lecturas y fuegos artificiales son los mayores atractivos de esta festividad.

Las Festas do Mar de Malpica al completo

El municipio de Malpica de Bergantiños se prepara para vivir con intensidad sus esperadas fiestas patronales durante el mes de agosto, en una celebración que reunirá tradición, música, cultura y actividades para todas las edades.

El programa arranca el jueves 21 con una prefiesta nocturna a partir de las 23:00 horas en el puerto que promete sorprender al público.

El viernes 22, la jornada comenzará con un animado pasacalles a cargo de la A.C. Malante, seguido por un concurso de barcanas y castillos de arena. Al mediodía, el pregón marcará el inicio oficial de las fiestas, que este año darán Icía y Xosé Manuel Varela y familiares de las "Vellas de Mens".

Tras esto le toca el turno a la sesión vermú con Aixa Romay. La tarde continuará con música a cargo de La Duendeneta, un espectáculo circense de Circo Medina y, por la noche, a las 23:00 horas, un tributo a Fito y Fitipaldis con Corazón Oxidado, acompañado de sesiones de DJ Ariax que animarán hasta altas horas.

El sábado 23, la música volverá a llenar las calles desde temprano con otro pasacalles y partidos de fútbol mixto infantil y senior. La fiesta seguirá con una nueva sesión vermú con O tren da unha y un tardeo con DJ Ariax y DJ Jacobo Ostos.

Llegada la noche, una verbena será la encargada de animar al público. La Bamba, Verónica Romero, DJ Ariax y DJ Jacobo Ostos serán quienes pongan a todos a bailar.

El domingo 24 será una jornada más orientada a la tradición y la familia, comenzando con pasacalles y un ajedrez gigante para niños y adultos. La misa cantada en honor a la Virgen del Carmen y la procesión marítima serán los actos religiosos más destacados.

El cierre será espectacular: un concierto de Festicultores y un show de fuegos artificiales a la medianoche.