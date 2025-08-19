La romería más popular de Galicia contará en 2025 con Soraya, París de Noia, Los Satélites y Kubo

Este septiembre, Muxía volverá a vestirse de gala para acoger una de las celebraciones más antiguas, multitudinarias y queridas de Galicia: la Romería da Virxe da Barca. Declarada de Interés Turístico Nacional, esta cita mezcla la profunda devoción mariana con una intensa agenda de música, actividades culturales y tradición popular.

Su origen se remonta a siglos atrás, cuando marineros y vecinos comenzaron a peregrinar al santuario en busca de la protección de la Virgen. Desde entonces, cada año, el municipio se transforma en un punto de encuentro para fieles, curiosos y amantes de las verbenas.

Cuatro días de fiesta

Del 12 al 15 de septiembre, la villa de la Costa da Morte vivirá cuatro días en los que la fe y la fiesta caminarán juntas. Desde el 9 hasta el 12 se celebrará la novena, en la que cada jornada se llenará de rezos y cantos litúrgicos. A partir del viernes 12 comenzará la programación festiva a gran escala: esa noche, el escenario más grande de España recibirá a la orquesta Kubo, reconocida por su espectacular despliegue visual y musical, y a la Disco Móbil CDC, que animará a todos los presentes hasta altas horas.

El sábado 13, la jornada combinará las misas solemnes y pasacalles con gaitas, con el gran atractivo musical del día: París de Noia, una de las formaciones más emblemáticas de Galicia, y Alianza, que ofrecerán un espectáculo de luz, sonido y baile. La noche alcanzará su punto álgido a las 00:30 horas, cuando el cielo de la Costa da Morte se ilumine con una impresionante sesión de fuegos artificiales.

El domingo 14, día grande de la romería, comenzará con la tradicional procesión de la Santísima Virxe da Barca, que recorrerá el puerto acompañada de música tradicional y miles de devotos. Las orquestas Los Satélites, Acordes y Galaxia se encargarán de que la verbena nocturna mantenga el listón bien alto. A las 14:30 se disparará la mayor traca de bombas de toda Galicia, un espectáculo pirotécnico que es ya un símbolo de esta fiesta. Luego actuará la Coral Polifónica Virxe da Barca.

El broche de oro llegará el lunes 15 con Soraya, que visitará Muxía en plena gira 20 aniversario, acompañada por el grupo M-3 Show. La presencia de la artista extremeña, conocida por su versatilidad y energía sobre el escenario, añade un toque pop y contemporáneo a una programación dominada tradicionalmente por orquestas.

La Romería da Virxe da Barca es conocida como la más popular de Galicia, un título que se gana cada año gracias a su capacidad para atraer a miles de personas, tanto de la comarca como de toda la comunidad. Es un evento que combina costumbres centenarias, como la veneración a la Virgen y las ofrendas en el santuario, con una oferta lúdica y cultural que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia.

Durante todos los días, Muxía se llenará de pasacalles, gigantes, cabezudos, mercadillos, puestos gastronómicos y el sonido inconfundible de las gaitas. Familias enteras se reúnen para disfrutar de comidas campestres, reencuentros con amigos y noches interminables de baile. Este 2025, la cita promete ser una de las más recordadas, con un cartel musical de primer nivel, actividades para todas las edades y una tradición que sigue latiendo con fuerza en el corazón de la Costa da Morte.