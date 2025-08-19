Qué hacer en A Coruña hoy, martes 19 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

La penúltima semana del mes de agosto continúa en A Coruña con diferentes actividades festivas para animar las calles herculinas. Y es que las Fiestas de María Pita todavía tienen mucho que ofrecer casi tres semanas después de su inicio.

Además de la anual Festa da Fresa de Eirís, el otro gran protagonista de la jornada de hoy será el Auditorio de Santa Margarita, donde finalmente tendrá lugar el concierto de AMIZADES a las 20:00 horas.

Concierto de Amizades

Uno de los eventos musicales más destacados de la jornada del martes 19 será el concierto que dará el prestigioso grupo de AMIZADES en el Auditorio del Parque de Santa Margarita a las 20:00 horas.

Esta agrupación, formada por aquellos que pertenecieron a la Asociación de Tunos Veteranos Coruñeses, se sube a los escenarios coruñeses como parte de otra emblemática actuación dentro de la programación de las Fiestas de María Pita 2025.

Ciclo Cascarillarte

El día de hoy, las actuaciones de Cascarillarte se mueven hasta el Parque de Eirís con motivo de la celebración de la Festa da Fresa en este barrio. Y no solo eso, sino que tendremos una doble actuación:

A las 17:00 horas será el turno de Tropa de Trapo de presentar su espectáculo Contos de nenas grandes e pequenas.

será el turno de de presentar su espectáculo Más adelante, a las 19:30 horas llegará Brais das Hortas con su Zona en obras.

Festa da Fresa

El martes 19 de agosto marca la celebración anual de una de las fiestas más importantes del barrio de Eirís: la Festa da Fresa, un evento sociocultural que combina actividades culturales, deportivas y gastronómicas.

A esta programación se le sumará, por supuesto, la degustación gratuita de amorodos, actuaciones folclóricas y verbenas que animarán el recinto hasta altas horas de la noche.

La programación completa:

12:00 horas Apertura de la fiesta Actuación de la agrupación folclórica Folerpas

12:30 horas Visita guiada a los Eco-Huertos municipales de Eirís - Leira das Freces

13:00 horas Fiesta da espuma

14:00 horas Sesión vermú con Dúo Élite

18:00 horas Actuación del grupo de baile tradicional Donaire

18:00 horas Partido de fútbol juvenil masculino Eirís SD – Relámpago de Elviña

18:30 horas Apertura de la exposición de amorodos

19:00 horas Degustación gratuita de amorodos (inicio del reparto)

19:00 horas Partido de fútbol femenino Eirís SD – Relámpago de Elviña

21:00 horas Concierto de folk con Culimaia

21:00 horas Partido de fútbol aficionados masculino Eirís SD – Liceo de Monelos

23:00 horas Verbena con la orquesta Metrópolis Actuación de Lidia Sueiro



Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, martes 19, la Feria del Libro Antiguo continúa con su actividad en los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.

El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el recinto exterior de Marineda City de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: Mostrart. Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los Jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.