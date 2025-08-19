Betanzos (A Coruña) disfruta de nuevo de Os Caneiros con dos propuestas: la romería o la guerra de vino

A pie o en barca. Los Caneiros siguen levantando pasiones en Betanzos y haciendo disfrutar a centenares de personas desde el mediodía.

Con la animación de las charangas NBA y DGT, la multitud de personas se empezó a agolpar para, posteriormente, distribuirse en dos grupos diferentes, casi como las dos Españas.

Por un lado, estaban los más animosos, que querían disfrutar de su batalla del vino. Por otro, los que querían disfrutar de una tradicional romería recordando años pretéritos, como antaño.

Bajo un sol de justicia, con mucha fiesta, y sobre todo, con una dosis de alegría, cada uno festejó a su manera este día tan marcado en el calendario betanceiro.

Sin mayores incidencias que las esperables en este perfil de competiciones, saldadas con intervenciones sencillas de los servicios sanitarios, los betanceiros ya empiezan a pensar en sus fiestas del 2026 y en que ruta tomarán para Os Caneiros.