La Sagrada Familia de A Coruña celebra sus fiestas esta semana: verbena y final con tuna

El barrio coruñés de la Sagrada Familia se prepara para vivir tres intensas jornadas de celebración con motivo de sus fiestas patronales, que se desarrollarán del 22 al 24 de agosto de 2025.

La programación combina verbenas, actividades para todas las edades, propuestas gastronómicas y momentos pensados para la convivencia vecinal. El viernes y sábado terminarán con verbenas, mientras que el domingo será el turno de la Tuna de Veteranos de A Coruña.

Viernes, 22 de agosto

Las fiestas darán comienzo oficialmente a las 21:30 horas con la lectura del pregón, que marcará el pistoletazo de salida a un fin de semana de música y diversión. Acto seguido, la orquesta Eureka animará la primera verbena, bajo el lema “Festa Rachada”, con un repertorio que promete hacer bailar a todo el público hasta altas horas de la madrugada.

Cartel de las fiestas

Sábado, 23 de agosto

La mañana estará dedicada especialmente a los más pequeños, con hinchables y una fiesta de la espuma en la Praza de San Rosendo que llenará de color y diversión el corazón del barrio. A continuación, los asistentes podrán disfrutar de una animada sesión vermú protagonizada por Andrés Solórzano y DJ Takesound, que pondrán ritmo a la sobremesa.

Por la noche, la programación subirá de intensidad con una verbena en la que volverá a actuar DJ Takesound, acompañado esta vez por la orquesta Los Platinos, que ofrecerá un espectáculo cargado de energía y grandes clásicos de la música festiva.

Domingo, 24 de agosto

La última jornada de las fiestas arrancará a las 13:00 horas con una gran pulpada popular en la pista polideportiva, que estará acompañada de juegos tradicionales, actividades de ocio y espacios para que familias y amigos compartan mesa y conversación.

La parte musical del día correrá a cargo de la Coral Polifónica da Sagrada Familia y la Tuna de Veteranos, que pondrán un cierre entrañable y emotivo a un fin de semana de intensa vida comunitaria.