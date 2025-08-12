Las últimas oportunidades para ver a la orquesta Panorama en Galicia en agosto de 2025

La orquesta Panorama, que ya se ha convertido en la más famosa de España, tan solo pasará unos días más en Galicia este mes de agosto. El lunes 18 la agrupación pontevedresa comenzará una gira por toda España que se extenderá hasta algún momento de septiembre.

El año pasado ya había sucedido lo mismo, y ese fue uno de los motivos por el cual la veterana formación decidió crear una orquesta "filial": Panorama City. Esta nueva formación lleva semanas en funcionamiento y actuará en Galicia durante todo el mes.

Antes de que Lito y los suyos hagan las Españas, quedan todavía unas actuaciones en tierras gallegas. La orquesta participará en algunas de las fiestas más importantes de la semana, que son los días grandes del verano.

Hoy martes 12 de agosto actúa en Monforte de Lemos como parte de las Fiestas Patronales de Monforte 2025. Además, lo hace en dos tiempos, con un pase a las 00:00 horas y otro a las 3:30. Sin apenas horas para descansar, la orquesta irá a su localidad natal, Caldas de Reis, para participar en sus fiestas de San Roque. El jueves 14 de agosto, previo al festivo del 15, la orquesta actuará en las fiestas de San Roque de Melide, otra de las grandes citas del verano gallego que nunca defrauda.

El viernes 15 de agosto llegará la actuación estelar en las fiestas de San Roque de Betanzos, última oportunidad del mes para ver a la orquesta en la provincia de A Coruña. El propio día de San Roque, el 16, la orquesta actuará en Vegadeo, ya en Asturias, aunque en su parte galegofalante. El día 17, domingo, tendrá lugar la última actuación de Panorama en Galicia de agosto. Serán la actuación estrella de las fiestas de San Roque de Portonovo.

¿Cuándo volverá la Panorama a tierras gallegas? Todavía no hay información completa sobre sus actuaciones del mes de septiembre. Sí se sabe que actuarán el 26 de septiembre, ya terminado el verano, en las fiestas de San Salvador de Tebra en Tomiño.