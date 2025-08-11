Así serán las fiestas de San Bartolomeu de Noia 2025 con París de Noia, The Rapants y Combo Dominicano

Noia se prepara para vivir intensamente sus fiestas de San Bartolomeu 2025, que llenarán las calles de la villa de música, espectáculos y tradición desde el viernes 22 hasta el domingo 31 de agosto.

La programación arrancará el viernes 22 con el pregón a cargo de la Banda de Música de Noia en la Alameda (13:00 horas), seguido por la actuación de la orquesta La Oca (22:00) y un concierto de rock latino a cargo de un grupo español (23:30).

El sábado 23, la Praza do Tapal acogerá a las 21:30 el concierto de Óscar Ibáñez & Tibo, mientras que la orquesta París de Noia pondrá el broche de la jornada a las 22:30 en la Alameda.

Cartel de San Bartolomeu

Concierto de The Rapants

La jornada central de San Bartolomeu, el domingo 24, contará con la orquesta Kubo (21:00, Alameda) y el concierto de The Rapants (22:00, Praza do Tapal).

Las fiestas continuarán con el lunes 25, día de San Lois, con la orquesta Combo Dominicano (21:30) y la disco móvil Chocolate (23:30), ambos en la Alameda.

El martes 26 se celebrará San Roque con la actuación de A Misela (21:00, Curro), la orquesta Marbella (22:00, Alameda) y un gran espectáculo de fuegos artificiales a medianoche en el Peirao do Marqués.

El programa se completará con el Carnaval de Verán el viernes 29, y con el espectáculo “As Portas do Mar” de la Escola Danza Oitos el domingo 31 en el Coliseo Noela (20:00).