Qué hacer en A Coruña hoy, viernes 8 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

La segunda semana de las Fiestas de María Pita se acerca a sus últimos días, que supondrán el clímax del Festival Noroeste Estrella Galicia y la Feria del Libro.

Durante la jornada del día de hoy, viernes 8, podremos disfrutar de las actuaciones de Luar na Lubre o Grande Amore; del Mercado del Disco do Noroeste o de la Cosecha y, cómo no, de la tercera jornada del Certamen de las Habaneras, cuyas actuaciones se trasladarán a la plaza de María Pita.

Festival Noroeste Estrella Galicia: Luar na Lubre, Grande Amore y Carlos Ares

Los grupos y solistas de la segunda jornada del Festival Noroeste dieron sus mejores actuaciones para combatir la agobiante ola de calor. Los conciertos dieron inicio oficial a las 14:00 horas en la plaza Azcárraga de la mano de Candela Liste y finalizaron más allá de las 00:00 horas con Battosai en Campo da Leña.

Hoy, viernes 8, inauguramos el tercer día de conciertos del Festival Noroeste con las actuaciones de Leria, Carlos Ares, Luar na Lubre y Grande Amore. La víspera del fin de semana pone como el gran protagonista el escenario de la playa de Riazor.

Estos son los horarios, localizaciones y artistas que actuarán durante esta segunda jornada del festival:

Campo da Leña

13:00 horas - Gustavo Almeida

- Gustavo Almeida 18:00 horas - Leria

- Leria 20:00 horas - Doctor Snob

Plaza Azcárraga

14:00 horas - Revel Velvet

- Revel Velvet 16:30 horas - Experimento Basement

- Experimento Basement 17:15 horas - Roda Door

- Roda Door 18:00 horas - Nordés

- Nordés 19:00 horas - Scarecrow

C. de Santo Antón

19:00 horas - McEnroe

O Portiño

16:00 horas - Rapariga DJ

Playa de Riazor

21:00 horas - Carlos Ares

- Carlos Ares 22:30 horas - Luar na Lubre

- Luar na Lubre 00:00 horas - Grande Amore

Mercado de Discos do Noroeste y exposición ReDiscOver

Una de las actividades paralelas al Festival Noroeste es el anual mercado de discos que se organizará desde el jueves 7 hasta el sábado 9 en la primera planta del Mercado de San Agustín.

Los asistentes tendrán la oprtunidad de adquirir vinilos y CDs de una selección total de 20.000 unidades que incluyen discografías completas de varios artistas, ediciones descatalogadas, reediciones y hasta una sección de editoriales gallegas.

En la misma ubicación se celebrará la exposición bajo el título ReDiscOver, que se centra en la reinterpretación de portadas de discos de la mano del autor, ilustrador y diseñador gallego Fausto Isorna.

El horario del mercado y la exposición será de 11:30 a 19:30 horas.

Inauguración del Mercado de la Cosecha

El Festival Noroeste Estrella Galicia no podía estar completo sin la celebración del Mercado de la Cosecha, que en esta nueva edición se traslada hasta O Portiño, donde además se podrán disfrutar de las actuaciones de Rapariga DJ -que tendrá lugar el día de hoy-, Raphael de la Guetto y Yo Soy Ratón, entre otros.

La inauguración oficial de este evento será hoy, viernes 8, y su actividad se extenderá hasta el domingo 10. Durante estos días se podrá disfrutar de un entorno próspero, innovador y sostenible con una amplia programación que incluye experiencias gastronómicas, talleres, creatividad y mucho más.

Algunos de los participantes de esta edición del Mercado de la Cosecha son Airas Moniz, Galo Celta, Os Biosbardos y Horta da Lousa. Además, WE Sustainability ofrecerá una selección de talleres pensados para el público familiar.

El horario del Mercado de la Cosecha será de 15:30 a 20:00 horas este viernes y de 12:00 a 20:00 horas el sábado y el domingo.

XL edición del Certamen de Habaneras

Continuamos celebrando la 40.ª edición del Certamen de Habaneras con su tercera jornada de actuaciones.

El día de hoy, viernes 8, las actuaciones se trasladan a la plaza de María Pita a partir de las 16:30 horas. Las agrupaciones participantes de esta nueva jornada son:

Coral Polifónica La Antigua

Coral Polifónica El Eco

El Acorde Secreto

A Trova Coruñesa

Feria del libro

Continuamos con la programación de la Feria del Libro. Algunas actividades destacadas de su octavo día son el espectáculo infantil C@nto contigo de Paco Nogueiras a las 17:30 horas y el obradoiro de las 18:45 horas de Follas de Papel, facemos marcapáxinas con papel reciclado.

También se podrá visitar las diferentes casetas de compraventa de libros. No te olvides de consultar los horarios y lugares en los que diferentes autores firmarán sus obras.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el paseo del Obelisco de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: Mostrart. Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los Jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.