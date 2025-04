La fiesta entre A Coruña y Santiago con el mejor cartel de abril: Fillas de Cassandra, París de Noia y Heredeiros da Crus

Con la primavera y la cercanía al verano ya se empiezan a conocer las fiestas que llenarán todos los pueblos de Galicia con orquestas y conciertos de grupos gallegos que prometen ser la diversión absoluta. Si todavía no tienes ningún plan para este fin de semana, no te preocupes, porque desde Quincemil tenemos la solución perfecta para ti. A medio camino entre A Coruña y Santiago de Compostela se celebra del viernes 25 al domingo 27 de abril la 'Festa do Champiñón' en Ordes (A Coruña), con una programación espectacular que te va a encantar.

La temporada de las orquestas ya ha arrancado en Galicia. Los próximos 25, 26 y 27 de abril tienes una cita que no te puedes perder en el municipio de Ordes, porque durante estos tres días de celebración se producirán degustaciones gastronómicas, la actuación de dos de las orquestas más populares de la comunidad y de grupos gallegos de gran prestigio, así como el pregón a cargo del cómico David Amor. Te lo contamos.

El increíble cartel de Ordes

Este fin de semana el concello de Ordes se convertirá en una absoluta fiesta. Llega la 'XXXIV Festa do Champiñón' con uno de los carteles más espectaculares que se recuerdan. Como es obvio, durante estos tres días no puede faltar el producto al que se rinde homenaje, el champiñón. Los diferentes establecimientos de la localidad serán los encargados de ofrecer al público este exquisito manjar en todas sus versiones, con el fin de maravillar a todos los interesados que acudan a esta celebración.

La fiesta dará comienzo el próximo viernes 25 con un increíble espectáculo de fuego, Lenda das Meigas, y el pregón del cómico David Amor para dar el pistoletazo de salida con la actuación de una de las orquestas más seguidas de Galicia, la orquesta Olympus.

La segunda jornada no dejará a nadie indiferente, pues hay actividades para todos los gustos y edades. Desfiles, charangas, teatro infantil... un sinfín de atractivos por los que esta fiesta es tan popular. Así, el gran momento llegará en la noche con la actuación de uno de los grupos gallegos más emblemáticos y conocidos a lo ancho y largo de Galicia, Herdeiros da Crus. Por si fuera poco, un grupo que está dando mucho de qué hablar, dentro y fuera de nuestros límites, Fillas de Cassandra, también dará un concierto en el que se podrá escuchar las canciones de su anterior disco, pero también sus nuevos lanzamientos.

El domingo es el día de despedida, pero no por ello se baja el ritmo de la fiesta. Desde las 10:00 horas de la mañana los interesados que acudan a Ordes no se aburrirán en ningún momento. El colofón final será a cargo de la orquesta Los Satélites y la tan reconocida y popular París de Noia.

A continuación te detallamos el programa completo por días de la Festa do Champiñon en Ordes:

Viernes, 25 de abril

21:30 horas : LENDA DAS MEIGAS. Espectáculo de Lume - Praza C. Veracruz (Isabel Zendal)

: LENDA DAS MEIGAS. Espectáculo de Lume - Praza C. Veracruz (Isabel Zendal) 22:30 horas : Pregón a cargo de David Amor

: Pregón a cargo de David Amor 23:30 horas: Orquesta Olympus

Sábado, 26 de abril

10:00 horas : Pasarrúas con gaiteros. Apertura de la exposición de maquinaria agrícola y apertura de la Feira de artesanía en la alameda

: Pasarrúas con gaiteros. Apertura de la exposición de maquinaria agrícola y apertura de la Feira de artesanía en la alameda 12:00 horas : Desfile de tractores por las calles de la localidad y presentación en el Campo da Feira

: Desfile de tractores por las calles de la localidad y presentación en el Campo da Feira 13:30 horas : Charanga TNT

: Charanga TNT 18:00 horas : teatro infantil "MÁIS SAAABOR" (en la Alameda)

: teatro infantil "MÁIS SAAABOR" (en la Alameda) 20:00 horas : Charanga TNT

: Charanga TNT 21:30 horas: conciertos de Mekánika Rolling Band, Fillas de Cassandra y Herdeiros da Crus

Domingo, 27 de abril