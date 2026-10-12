Una localidad en la que el arroz con bogavante es su plato estrella ribadeo.gal

El pueblo marinero y medieval con solo 277 habitantes que presume de ofrecer el mejor marisco del mundo

Gastronomía, naturaleza, historia, cultura... Galicia tiene de todo y Rinlo, en Ribadeo (Lugo), es un buen ejemplo. Esta pequeña parroquia marinera, la más pequeña del municipio en extensión y la segunda con mayor densidad de población, ofrece mucho más de lo que pueda parecer.

De origen medieval y con una gran tradición ligada al mar, Rinlo todavía mantiene su esencia pesquera. Su Cofradía de Pescadores, una de las más antiguas de España, es solo una muestra de la historia y el carácter marinero que todavía caracteriza a este rincón de la costa lucense.

Pueblo con más de 500 años de historia

Rinlo, en Ribadeo (Lugo) Shutterstock

Según los mayores del lugar, la historia de Rinlo se remonta más de 500 años atrás. Hasta 1896 perteneció a Santalla de Devesa, año en el que se convirtió en parroquia independiente. De origen medieval, es una parroquia muy ligada al mar, ya que nació como un pequeño asentamiento de pescadores y balleneros.

"Rinlo es una pequeña villa con puerto de origen medieval, creado en uno de los pocos entrantes propicios de esta costa: la ensenada de Areosa", indican desde A Mariña Lucense.

De hecho, cuenta con una de las cofradías de pescadores más antiguas de España, un ejemplo de la gran importancia que la actividad pesquera siempre ha tenido en la localidad. La actividad de las cetáreas en Rinlo comenzó en 1901 con la conocida como Estornín y oficialmente llamada Cetárea de Porto de Rinlo. Las especies de marisco que se comercializaban eran centollo, buey de mar, langosta, bogavante, camarón y nécora.

Perderse entre sus calles es obligatorio si visitas Rinlo. Muchas de ellas desembocan prácticamente en el Cantábrico, y las casas, muchas de ellas construidas respetando la arquitectura popular de la zona, se asientan junto a los acantilados. También las hay de construcción indiana, como la Casa de don Inocencio, de 1912, o las obras impulsadas por Jesús Rodríguez Murias, que permitió levantar la escuela y la traída de agua potable.

A todo ello se suma un litoral marcado por los acantilados y las furnas que regalan un paisaje natural y marítimo precioso.

El marisco es el protagonista de la mesa

Arroz caldoso con bogavante Shutterstock

Si hay algo que define a Rinlo, además de su paisaje y su historia, es su gastronomía. Tal es su vinculación con el mar, que eso se debe trasladar a toda mesa con el marisco como uno de los grandes protagonistas de la cocina local.

Percebes, langostinos, lubrigantes, bogavantes y centollos han formado parte durante generaciones y generaciones de la identidad de esta pequeña parroquia marinera.

Entre sus platos más característicos destaca el arroz caldoso con bogavante, una receta que ejemplifica a la perfección la importancia del Cantábrico en la gastronomía de la localidad. A Cofradía, situado en el propio puerto, es el restaurante más emblemático para degustar este plato, pero es necesario reservar, sobre todo en temporada alta.

A Cofradía de Rinlo, en Ribadeo (Lugo) A Cofradía

El bogavante destaca por su alto contenido en proteínas de gran valor biológico y por su bajo aporte en grasas. Es una excelente fuente de minerales como zinc, selenio, fósforo y yodo, así como de vitaminas esenciales, especialmente vitamina B12 y niacina.