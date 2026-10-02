Nautalia Viajes presenta sus propuestas para viajar los próximos meses desde Galicia

Viena en Navidad, Egipto en primavera, escapadas por Europa en el Puente de Diciembre, cruceros para 2027, viajes para mayores de 55 años... Nautalia Viajes reúne diferentes propuestas pensadas para todo tipo de viajeros

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El otoño ya está aquí y con él llega uno de los mejores momentos del año para empezar a pensar en las próximas escapadas. Navidad, el Puente de Diciembre, Semana Santa o incluso 2027 aparecen ya en el calendario de muchos viajeros. Para quienes prefieren tenerlo todo organizado y despegar desde Galicia, Nautalia Viajes cuenta con una programación que combina escapadas europeas, grandes viajes y propuestas pensadas para diferentes edades y formas de viajar.

La magia de Viena en Navidad

Viena en Navidad. Shutterstock.

Una de las opciones más especiales para cerrar el año es Viena en Navidad, una escapada de cuatro días que permitirá descubrir la capital austríaca en una de sus épocas más mágicas. Del 13 al 16 de diciembre, el viaje incluye salida en avión desde A Coruña o Santiago y acompañamiento de un guía de Nautalia durante la experiencia.

El atractivo principal serán, por supuesto, los tradicionales mercadillos navideños de Viena, pero la propuesta permite también disfrutar del ambiente de una ciudad que en diciembre se transforma entre luces, decoración, música y puestos de productos típicos. Una alternativa para quienes quieren vivir el ambiente navideño europeo con un viaje organizado y con salida desde Galicia. Consulta aquí el viaje a Viena entre mercadillos navideños

Primavera en Egipto desde A Coruña

La Esfinge y las Pirámides de Egipto. Shutterstock.

Para quienes prefieran aprovechar la primavera para realizar un gran viaje, Nautalia propone también ocho días en Egipto, en un viaje con todo incluido y acompañado y con salida del 11 de abril en vuelo directo desde A Coruña.

La propuesta permite descubrir los grandes atractivos del país de los faraones sin necesidad de organizar por separado vuelos, desplazamientos y visitas. Un viaje pensado para quienes llevan tiempo queriendo conocer Egipto y buscan hacerlo en un formato organizado y con salida desde Galicia. Descubre el viaje de ocho días a Egipto desde A Coruña

Diciembre abre un abanico de destinos

Praga en Navidad. Shutterstock.

Los viajes durante el puente de Diciembre serán otras de las grandes citas de la programación de Nautalia. La agencia cuenta con diferentes propuestas con vuelos directos desde Galicia, facilitando que los viajeros puedan aprovechar estos días festivos para hacer una escapada.

Entre los destinos disponibles se encuentran Florencia, Praga, Alsacia, Flandes, Colonia y Pisa, con opciones que permiten elegir entre ciudades europeas, mercados y paisajes navideños o destinos con un marcado carácter cultural. Así, mientras algunos viajeros se decantarán por disfrutar de los grandes tesoros artísticos de Italia, otros se rendirán ante una blanca e iluminada Navidad en Francia, Alemania, República Checa o Bélgica.

Viajar después de los 55 también tiene su momento

La programación de Nautalia incorpora además una campaña específica de viajes para mayores de 55 años, con propuestas tanto nacionales (Canarias, Baleares o Benidorm) como internacionales entre las que destacan circuitos por Europa.

Estas propuestas ofrecen además una alternativa para aquellas personas que no hayan conseguido plaza en los viajes del IMSERSO y quieran seguir contando con opciones organizadas para viajar durante la temporada.

Vista aérea de Benidorm. Shutterstock.

Cruceros 2027 con ventajas por compra anticipada

Quienes ya estén mirando al próximo año también tienen opciones sobre la mesa. Nautalia mantiene activa su campaña de venta de cruceros para 2027, con diferentes ventajas y promociones vinculadas a la compra anticipada.

Una fórmula que permite empezar a planificar las vacaciones con tiempo y elegir entre distintas rutas y destinos antes de que llegue la temporada alta. Caribe, Islas Canarias, Mediterráneo Occidental, Alaska, Norte de Europa y Fiordos... consulta el catálogo disponible en alguna de las oficinas de Nautalia Viajes en Galicia.