El pueblo costero ideal para recorrer a pie su bonito casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico

En Galicia existen muchos municipios cuyos cascos históricos y construcciones emblemáticas han sido reconocidos como Bien de Interés Cultural, Patrimonio de la Humanidad o Conjunto Histórico-Artístico, lo que pone en valor el gran patrimonio cultural, arquitectónico e histórico que se ha conservado durante siglos de historia.

Un ejemplo de ello es Corcubión (A Coruña), declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1984. Situado en plena Costa da Morte, este pequeño municipio es uno de los lugares con mayor riqueza patrimonial de la comarca y uno de los rincones más bonitos de Galicia.

El bonito casco histórico de Corcubión

Corcubión (A Coruña) Shutterstock

Corcubión es uno de los municipios más pequeños de la comunidad, con una extensión de solo 7,6 km2 y una población de unos 2000 habitantes. Lo constituyen dos parroquias, San Marcos de Corcubión (zona urbana) y San Pedro de Redonda (zona rural). Su ría es la más alta de las Rías Baixas.

El casco histórico de Corcubión es uno de los conjuntos patrimoniales más destacados de A Costa da Morte. Esta pequeña localidad tiene una gran vinculación con el mar, la pesca y el comercio, y debido a su gran importancia histórica y a la conservación de sus edificios, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1984.

Si visitas esta bonita localidad, además de disfrutar de sus paisajes, debes perderte por sus calles para descubrir sus casas tradicionales, sus viviendas señoriales, pazos y edificios religiosos. Entre ellos destaca el Pazo de Altamira, cuyos orígenes se remontan al siglo XV, aunque vivió varias transformaciones durante los siglos XVII y XVIII.

En la plaza de Castelao también puedes visitar el pazo de la familia Dios y Pose y la capilla del Pilar, convertida en auditorio municipal, y varias casas de la pequeña burguesía local.

Plaza de Castelao en Corcución (A Coruña).jpg Turismo Costa da Morte

El patrimonio defensivo también tiene una gran importancia en esta localidad. Su situación junto a la ría hizo necesario proteger la localidad frente a posibles ataques por mar. Por este motivo, se construyó en el siglo XVIII el Castillo del Cardenal, situado en un punto estratégico para controlar la ría.

Esta fortaleza forma parte de un sistema defensivo que se completa con el Castelo do Príncipe en Ameixenda (Cee), el Castelo de San Carlos en Fisterra y el Castillo del Soberano, ya desaparecido, en Camariñas.

También es de interés la iglesia de San Marcos, de origen medieval y con un marcado estilo gótico en cuyo interior destaca la imagen gótica de San Marcos da Cadeira.

Iglesia de San Marcos, en Corcubión turismo.gal

Y, por supuesto, su puerto, desde el que puedes contemplar unas vistas privilegiadas tanto del municipio como del mar. "El puerto de Corcubión tiene importancia desde tiempos antiguos. Los cronistas clásicos mencionan que la población prerromana de la comarca pertenecía a la tribu protocelta de los nerios", dicen desde el concello.

Todo este conjunto de edificios, calles y espacios históricos refleja la importancia que Corcubión tuvo en el pasado. Sus casas señoriales, construcciones religiosas y elementos defensivos permiten conocer su historia muy ligada al mar.