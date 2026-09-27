Las pallozas son construcciones circulares de piedra y cubiertas de paja, que son uno de los grandes símbolos de la localidad Shutterstock

Parece Los Alpes pero está en Galicia y es una joya: un precioso pueblo de montaña con menos de 50 habitantes

Con la llegada del otoño, las opciones para disfrutar de una escapada también cambian. Si en los meses de verano apetece ir a un sitio de playa con buenas temperaturas, en esta época del año ganan protagonismo los paisajes de montaña y la naturaleza. Por ello, visitar O Piornedo (Lugo) es una opción perfecta para esta estación.

Conocido como los "Alpes gallegos" por su paisaje de montaña y sus espectaculares estampas nevadas en invierno, O Piornedo es una auténtica joya situada en la sierra de Os Ancares. Este pequeño pueblo destaca especialmente por sus tradicionales pallozas, que llaman la atención de cualquiera.

Un paisaje de montaña de cuento

O Piornedo, en Lugo Turismo de Galicia

En plena sierra de Os Ancares y cerca de los 1.200 metros de altitud, O Piornedo es un destino perfecto para visitar en cualquier época del año, pero, sin duda, el otoño permite descubrirlo en todo su esplendor.

La aldea conserva un magnífico conjunto etnográfico formado por casas de montaña, hórreos, alpendres y, sobre todo, sus características pallozas, construcciones circulares de piedra y cubiertas de paja, de origen preromano, que son uno de los grandes símbolos de la localidad y un ejemplo de la cultura tradicional de los pueblos de alta montaña en Galicia.

En la actualidad se conservan varias pallozas en buen estado, una de ellas convertida en museo etnográfico. Se trata de la Casa do Sesto, que estuvo habitada hasta 1970 y que permite conocer cómo era la vida en estas construcciones, además de descubrir distintas herramientas y aparatos que fueron usados por la familia que vivió en ella.

Entre pallozas y senderos

Cabañas de paja bajo la nieve en Piornedo (Os Ancares) Shutterstock

En invierno, O Piornedo se viste de un manto blanco espectacular, dejando una estampa preciosa con todas sus pallozas y construcciones cubiertas de nieve.

Pasear por esta aldea es una maravilla a cada paso que se da. En la parte alta del pueblo se encuentra la pequeña ermita de San Lorenzo y, junto a ella, uno de los mejores puntos para contemplar las pallozas y las tradicionales viviendas de la aldea.

Otro de sus rincones destacados es la Fonte do Marelo, una antigua fuente de agua cristalina que mantiene su caudal incluso durante el verano y que conserva una inscripción muy antigua, de varios siglos atrás.

Si te gusta el senderismo, en O Piornedo también encontrarás opciones perfectas para descubrir la naturaleza de la aldea con rutas preciosas. Entre ellas, destaca la del Pico Mustallar, el Pico Agulleiro y la Ruta dos Tres Bispos. En estas podrás alucinar con las vistas sobre algunos de los paisajes de montaña más espectaculares de Galicia.

Y después de la caminata, nada mejor que una parada en la Cantina Mustallar, el único restaurante del pueblo, donde degustar platos tradicionales como caldos y carnes. Disponen de alojamiento con un total de 9 habitaciones.

"Contamos cun apartamento construído aproveitando o baixo cuberta da casa nova. Dotado dunha habitación ampla con capacidade para 4 persoas, sala, cociña totalmente equipada con lavadora, lavalouzas, fornos…", indican desde el local.