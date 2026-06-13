Ahora ya es oficial: Galicia tiene 3 de las playas más bonitas de España este 2026, según National Geographic

Mientras algunos afortunados disfrutarán de sus vacaciones de verano en el mes de julio o agosto, otros tendrán que esperar a septiembre para disfrutar de un periodo de descanso más que merecido.

Entre los destinos más atractivos de España, Galicia está viviendo un auténtico auge de turismo y los motivos son muy claros: pueblos marineros repletos de encanto, paisajes verdes incluso en verano y una costa protagonizada por playas de aguas cristalinas.

Con la subida de las temperaturas, las escapadas a la playa se convierten en una de las mejores formas de combatir el calor. Y, según National Geographic, los arenales más espectaculares de Galicia este año son los de Rodas, Castro de Baroña y As Catedrais.

Playa de Rodas (Islas Cíes)

Playa de Rodas, en las Islas Cíes Shutterstock

En el listado de 'Las playas más bonitas de España para 2026' la popular revista de viajes incluye la playa de Rodas, en las Islas Cíes, por ser "una de las más bellas de las Rías Baixas". Accesible en barco desde Vigo, este arenal ofrece "aguas de vidrio color esmeralda" y arena fina y blanca en un entorno natural único.

En febrero de 2027 la playa de Rodas, integrada en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, fue elegida como la playa más hermosa del mundo por el periódico británico The Guardian. Desde entonces aparece en numerosas guías de viaje y publicaciones de revistas especializadas.

Aunque Rodas es la playa principal y más famosa de las Islas Cíes, el archipiélago cuenta con otras espectaculares alternativas. Entre ellas están Figueiras, unida a Rodas por una lengua de arena, y Nosa Señora, un arenal más pequeño, recogido y rodeado de abundante vegetación.

Castro de Baroña (Porto do Son, A Coruña)

Castro de Baroña Shutterstock

Los restos del castro de Baroña, considerado el asentamiento arqueológico de la Edad de Hierro más importante de Galicia, otorgan un atractivo especial y único a la playa del mismo nombre.

"Las aguas son algo frías, sobre todo para los acostumbrados al Mediterráneo, pero a cambio dicen los entendidos que tienen tanto yodo que son perfectas para broncearse", señala National Geographic.

Este lugar, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y con unas impresionantes vistas del océano Atlántico, fue elegido por los celtas en el siglo I a. C. para construir un poblado que muestra una planificación urbana claramente definida, con calles y plazas.

Se dice que en él hay tesoros enterrados, escondidos por sus antiguos habitantes, que abandonaron el lugar en el siglo I d. C. Además, algunas teorías sugieren que pudo haber sido un lugar de rituales y ceremonias religiosas.

Playa de As Catedrais (Ribadeo, Lugo)

Playa de As Catedrais Shutterstock

La playa de As Catedrais, en Ribadeo (Lugo), cierra el top 3 de las playas gallegas más bonitas de España, según National Geographic. "Sus arcos de hasta 30 metros se aprecian mejor con la marea baja, cuando es posible entrar en sus cuevas y pasar bajo los arbotantes de esta catedral esculpida en roca".

Este enclave natural, también conocido como Aguas Santas, es uno de los paisajes más icónicos del litoral gallego. En verano, del 1 de julio al 30 de septiembre, y en Semana Santa, el aforo está limitado a 4.800 personas diarias y para acceder, se necesita obtener previamente una autorización gratuita en la web oficial.

Para visitar la playa de As Catedrais, es recomendable hacerlo durante la marea baja, ya que es el momento ideal para disfrutar de los acantilados y cuevas.