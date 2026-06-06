La playa gallega perfecta para visitar este verano: aguas transparentes a 20 ºC y en un entorno aislado

Parece una playa del Caribe, pero está en Galicia. Sus aguas de color azul turquesa y una temperatura que en verano pueden rondar los 20 ºC hacen que, por momentos, resulte fácil olvidar que se encuentra en el norte de España.

Sin embargo, este paraíso está mucho más cerca de lo que muchos imaginan. Se encuentra en A Mariña Lucense, concretamente en el municipio de O Vicedo (Lugo), a escasa distancia de una de las playas con el agua más templada de Galicia.

Un paisaje único que recuerda al Caribe

Se trata de la playa de Caolín, uno de esos arenales que parecen sacados de una postal. Su arena blanca y fina, el intenso color de sus aguas y su entorno prácticamente virgen la han convertido en uno de los rincones más deseados del verano.

A pesar de su reducido tamaño, de apenas 130 metros de longitud, se presenta como un auténtico paraíso donde perderse gracias a su arena extraordinariamente blanca y la vegetación que la rodea.

@jorgemcphail De las playas más hermosas de la Provincia de Lugo, Galicia 😍💙💚 . 📍Playa de Caolin, O Vicedo, Lugo, Galicia 🇪🇸🇪🇺 ♬ A Summer Place - Hollywood Strings Orchestra

Sus aguas transparentes la convierten en un lugar ideal para la práctica de snorkel o buceo, mientras que su temperatura, más suave que la de otros arenales gallegos, la hace especialmente agradable para el baño.

Bañada por el mar Cantábrico, la playa mantiene en verano unas condiciones templadas, con aguas que suelen rondar los 20 ºC. Según datos de Portus, la web de Puertos del Estado, en zonas cercanas se han registrado valores de hasta 21 ºC durante el pasado mes de agosto.

La playa de Caolín se encuentra en un entorno aislado y no dispone de servicios habituales como chiringuitos, bares o duchas. Además, al tratarse de un entorno prácticamente virgen, se solicita colaboración para contribuir a la conservación de este pequeño paraíso natural.

¿Por qué se llama playa de Caolín?

Las huellas del pasado industrial de O Vicedo en la playa de Caolín. Foto: TripAdvisor

La playa debe su nombre a un antiguo lavadero de caolín, un mineral muy fino utilizado en la fabricación de porcelana. La presencia de este sedimento también ha contribuido a que la arena presente un característico tono blanco, que recuerda al paisaje de playas paradisíacas como la playa Paraíso.

Las huellas del pasado industrial de O Vicedo aún son visibles en los restos de las antiguas instalaciones que permanecen en la parte posterior de la playa de Caolín. Además, en las proximidades existen, al menos, otras tres fábricas abandonadas.

¿Cómo llegar?

Llegar a la playa de Caolín es muy sencillo, aunque se recomienda usar Google Maps para una ruta directa y evitar confusiones. Desde O Vicedo, hay que tomar la rúa do Porto, dejar a la derecha la playa de Vidreiro y continuar en línea recta unos 800 metros, para después bajar a pie por un pequeño sendero hasta alcanzar el arenal.

En verano se recomienda acudir temprano, ya que puede haber más afluencia y puede ser complicado aparcar.