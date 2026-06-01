El paseo fluvial perfecto para este verano: un recorrido de 1,7 km para todas las edades con un encanto único

Ahora que la lluvia parece dar una tregua tras meses de tiempo inestable, los planes al aire libre vuelven a ganar protagonismo.

Para quienes buscan disfrutar de un agradable paseo, Cedeira (A Coruña) esconde uno de los recorridos fluviales más bonitos de Galicia.

Es posible contemplar gansos, patos y cisnes blancos y negros

Paseo del río Condomiñas Turismo de Cedeira

Situada en la costa norte de las Rías Altas, muy cerca de los acantilados más altos de Europa, la villa de Cedeira ofrece a vecinos y visitantes un bonito paseo junto al río Condomiñas.

Se trata de un recorrido ideal para desconectar, disfrutar del paisaje y descubrir algunos de los rincones con más encanto del municipio.

Con una longitud aproximada de 1,7 kilómetros, este paseo permite descubrir las dos caras de Cedeira que conviven a ambos lados del recorrido.

Por un lado, se encuentra el casco antiguo, con calles estrechas y en la antigüedad rodeado por una muralla; por otro, la nueva Cedeira, moderna y organizada en torno a la playa de A Magdalena y las vías de salida de A Vila.

A lo largo del paseo también es posible contemplar la abundante fauna que habita en este entorno.

Gansos, patos y cisnes blancos y negros son algunos de los animales que pueden verse tanto en el río como en el Parque do Patos, también conocido como Parque do Romeiro.

Además, el paseo permite disfrutar de la observación de diferentes especies de aves migratorias y otras aves que tienen en este río una zona de refugio (patos, ocas, cisnes, garzas, cormoranes, correlimos, etc).

Otro largo paseo para disfrutar a pie

Playa de A Magdalena Turismo de Cedeira

Para quienes deseen prolongar la caminata, Cedeira cuenta también con un agradable paseo marítimo que va desde el final de la playa de A Magdalena, en la zona de San Isidro, hasta el puerto.

En este caso, el trayecto atraviesa varios puntos de interés de la villa, entre ellos el parque de la Revolta y la Plaza de la Constitución, la Plaza Roxa, los jardines de la rúa dos Mariñeiros y la playa de Arealonga.

El recorrido finaliza en el actualmente puerto pesquero de Cedeira, donde se encuentran la lonja y el Castillo de la Concepción, una fortaleza militar del siglo XVIII situada en lo alto de la Punta Sarridal.