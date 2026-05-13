El pueblo gallego más popular para hacer una escapada: declarado Conjunto Histórico-Artístico

Holidu, la plataforma de alquileres vacacionales, ha analizado el volumen de búsquedas mensuales de los pueblos gallegos de menos de 5.000 habitantes más consultados a la hora de planear una escapada, y ha establecido un ranking con los 10 más populares en Internet.

Desde el interior de Lugo, pasando por los paisajes verdes de la Ribeira Sacra hasta descubrir la costa de las Rías Baixas, este ranking ofrece una cuidada selección de diferentes lugares de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra, siendo un pueblo lucense el que ha conseguido el primer puesto.

El ranking de los pueblos gallegos más buscados

Según Holidu, el pueblo preferido por los usuarios de Internet a la hora de realizar una escapada es Mondoñedo (Lugo), con 930 búsquedas, un lugar que ofrece todo lo necesario para disfrutar de una experiencia maravillosa. Gastronomía espectacular, paisajes, historia, cultura... sin olvidarnos, por supuesto, de su 'Catedral arrodillada'.

El segundo puesto lo ocupa Palas de Rei, también en Lugo, con 770 búsquedas en Internet. Conocido por ser la última gran etapa del Camino Francés, este lugar ofrece un patrimonio digno de contemplar, además de una gastronomía que sorprende a cualquier paladar, hasta a los más exigentes.

El top 3 lo cierra Castro Caldelas (Ourense) con un total de 560 búsquedas. Situado en la Ribeira Sacra, este lugar destaca por sus paisajes verdes, su imponente castillo y por la belleza del entorno natural en el que se encuentra. Sin duda, un lugar que merece ser visitado, al menos, una vez en la vida.

El resto de la lista lo conforman otros municipios como Portomarín (Lugo), Mondariz (Pontevedra), Cuntis (Pontevedra); Sober (Lugo), O Vicedo (Lugo), Catoira (Pontevedra) y Oia (Pontevedra) en décimo lugar.

Posición Municipio Provincia Búsquedas mensuales en Internet 1 Mondoñedo Lugo 930 2 Palas de Rei Lugo 770 3 Castro Caldelas Ourense 560 4 Portomarín Lugo 440 5 Mondariz Pontevedra 430 6 Cuntis Pontevedra 230 7 Sober Lugo 230 8 O Vicedo Lugo 230 9 Catoira Pontevedra 190 10 Oia Pontevedra 190

Los mayores atractivos de Mondoñedo

Estatua de Álvaro Cunqueiro con vistas a la Catedral

Mondoñedo es una de las villas con más encanto de la Mariña lucense, ideal para perderse entre sus calles empedradas, plazas tranquilas y rincones llenos de historia.

"Tiene el título de ciudad desde el año 1156, por concesión del rey Alfonso VII de León y fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1985, con un casco antiguo que refleja el espíritu señorial y eclesiástico de esta villa "rica en pan, en aguas y en latín"", indican desde A Mariña lucense.

Su casco histórico conserva el aire medieval y reúne lugares como la Fonte Vella del siglo XVI, el Seminario de Santa Catalina del siglo XVI, la casa donde nació Álvaro Cunqueiro y la Iglesia Nueva.

No puedes marcharte de Mondoñedo sin visitar la Catedral-Basílica da Asunción, declarada Monumento Nacional en 1902, la cual se empezó a construir en 1219.

Debido a su poca altura, se le llama la 'Catedral arrodillada'. Fue consagrada por el Obispo Martiño en 1942 y todavía se conserva casi intacta la puerta románica primitiva, que cuenta con un rosetón ojival del siglo XIII. En su interior se conservan varias pinturas murales del siglo XIV.

Otro de los lugares más pintorescos es el Barrio dos Muíños, con sus talleres artesanos y el puente medieval O Pasatempo.

Si eres de las personas que aman la naturaleza, no puedes perderte la Cova do Rei Centolo, la cueva más grande de Galicia con 7500 metros de longitud. Además, la Alameda dos Remedios ofrece uno de los paseos más agradables de la villa y buenas vistas del valle.