El municipio prerromano junto al mar que es uno de los más bonitos de España: tiene una catedral del siglo XI

A Mariña lucense alberga municipios que son una verdadera belleza por su combinación perfecta de riqueza medieval y paisaje costero. Uno de estos lugares es Foz (Lugo), un municipio que destaca por su gran tradición marinera y por tener la catedral considerada la más antigua de España, datada del siglo XI.

Foz es un lugar perfecto para disfrutar de una mini escapada, ya que ofrece lo necesario para vivir una gran experiencia: cultura, historia, playas y gastronomía. Situado en la desembocadura del río Masma, sorprende a quien la visita con sus paisajes como la Ría de Foz, Castro Fazouro o el Pico da Frouxeira.

Los encantos de Foz

Vista de la ría y el municipio de Foz. Shutterstock

Foz, en la costa de Lugo, tiene sus orígenes en tiempos muy antiguos. Aunque se dice que su fundación es prerromana, su nombre procede del latín faux (o fauce), que significa "desembocadura", en referencia al lugar donde el río Masma se junta con el Cantábrico, lo que refleja la influencia romana.

Durante los siglos XVI y XVII, Foz contó con un importante puerto y con uno de los tres astilleros más importantes de Galicia. Precisamente, su puerto es uno de sus puntos más representativos, en el que armadores y pescadores se dedicaban, fundamentalmente, a la captura de ballenas. Actualmente, mantiene su tradición pesquera.

Puerto de Foz Shutterstock

Otro de los grandes atractivos es la ría de Foz, formada en la desembocadura del Masma. Este espacio natural es ideal para contemplar aves, practicar actividades acuáticas o simplemente disfrutar de las vistas. Su carácter abierto al mar hace que tenga un aspecto más salvaje que otras rías gallegas.

Las playas tienen un gran protagonismo. La más conocida es la de A Rapadoira, de 340 metros de largo y muy frecuentada en verano por su cercanía al casco urbano. De arena fina, es un auténtico espectáculo vivir un atardecer desde su orilla. Al final de esta playa está Llas, otro de los arenales más populares.

Para los amantes de la historia, el Castro de Fazouro es una visita imprescindible. Se trata de un antiguo asentamiento fortificado situado junto al mar, que permite conocer cómo vivían los pueblos prerromanos del noroeste peninsular.

Es uno de los castros costeros más excavados de toda la costa cantábrica gallega y el único visitable. "En la excavación arqueológica se encontraron, entre otros, una moneda romana de Antoniano, una fíbula, restos cerámicos y un molino circular que suponen una ocupación entre los siglos I a.C. y III d. C.", indican desde A Mariña lucense.

Panorámica del Castro de Fazouro turismo.gal

La presencia de este castro evidencia la ocupación prerromana de la localidad. Tampoco puedes marcharte de Foz sin visitar sus famosos Castelos, tres grandes formaciones rocosas que se sitúan frente a la costa como si fueran islotes sin serlo.

Castelos de Foz Dreamstime

Forman una de las zonas costeras más emblemáticas de este municipio lucense.

La catedral más antigua de España

Basílica de San Martiño de Mondoñedo amariñalucense.gal

La Basílica de San Martiño de Mondoñedo, situada en Foz, es un templo histórico de origen prerrománico declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1931. Está considerada la catedral más antigua de España, tal y como afirman desde la web oficial de A Mariña lucense.

Sus orígenes prerrománicos están vinculados a un antiguo monasterio, aunque la construcción actual es del siglo XI y de estilo románico, con contrafuertes añadidos en el siglo XVIII. Alberga un museo con piezas destacadas como el anillo y el báculo de San Gonzalo, y desde 2018 cuenta con un Centro de Interpretación.

En el siglo XI fue sede de una doble diócesis: la dumiense, trasladada desde Braga para huir de los vikingos, y la britoniense, desde Lugo por la amenaza musulmana. Más tarde, el obispado se trasladó a Mondoñedo y el templo pasó a ser iglesia parroquial desde el siglo XVII.