El refugio costero que Almudena Cid elige para desconectar de Madrid: un rincón en el norte de Galicia

La ex gimnasta rítmica, actriz y escritora Almudena Cid acudió hace unos días al programa de la TVG, Land Rober + show, para hablar de su trayectoria y pasar un rato agradable con el equipo, público y espectadores. Allí confesó cuál es su zona favorita de Galicia, ese refugio al que le gusta ir para "no tener gente alrededor".

Cid declaró que le gusta mucho Galicia, sobre todo la costa de Lugo y, más concretamente, Barreiros, un municipio costero perteneciente a la Mariña Oriental que destaca por su belleza costera y por disponer de distintos espacios naturales en los que desconectar y apreciar su entorno.

El refugio gallego de Almudena Cid

Almudena Cid tiene un piso en el corazón de Madrid, concretamente en el barrio de Lavapiés. Una casa que se caracteriza por contar con tabiques móviles, madera natural y una distribución que varía con estancias que se abren y se cierran según el momento.

La ex gimnasta a veces necesita salir del jaleo de la capital para desconectar y aislarse del mundo exterior. Para ello, no duda a dónde acudir. "Me gusta mucho la costa de Lugo. Concretamente, Barreiros", dijo en su visita al programa de la Televisión de Galicia.

Afirma que le llevó una persona que quiere mucho para "no tener gente alrededor". Una gran elección dado que Barreiros es un pueblo gallego perfecto para disfrutar del paisaje costero, la naturaleza y su cultura.

Los encantos naturales de Barreiros

Playa de Anguieira barreirosturismo.gal

Barreiros destaca por sus inmensas playas de arena blanca y fina. Desde la vecina Playa de As Catedrais, en Ribadeo, hasta la ría de Foz-Masma, "se extienden ocho kilómetros de arenales consecutivos", tal y como indican desde Turismo Barreiros.

Su paseo marítimo forma parte del Camino Natural Ruta del Cantábrico y es una excelente opción para disfrutar del mar, ya que el recorrido se convierte en un auténtico mirador natural sobre el litoral gallego.

Además de sus playas paradisíacas y de la posibilidad de observar diferentes formaciones geológicas y disfrutar de su amplia biodiversidad, Barreiros también destaca por sus miradores, que ofrecen vistas espectaculares. Algunos ejemplos son el Mirador de Penabor, situado a 336 metros de altitud, y el Mirador de Comado, a 468 metros, considerado un excelente balcón natural.

Cascada de Santo Estevo do Ermo barreirosturismo.gal

Cascadas como la de Santo Estevo do Ermo, que se precipita en caída vertical unos 15 metros en un entorno natural de gran riqueza biológica, es otro punto que merece la pena visitar.

Si eres un amante del senderismo, encontrarás en Barreiros numerosas rutas para disfrutar del paisaje, como el Camino Natural de San Rosendo, que une las provincias de Ourense y Lugo a lo largo de 32 kilómetros; el Camino Natural Ruta del Cantábrico, con más de 150 km distribuidos en 7 etapas; la ruta Barreiros de Antaño, un recorrido circular de 9,5 kilómetros; o la Ruta de la Lagoa de Pallares, de aproximadamente 5 kilómetros y medio.

Su patrimonio histórico

Casa de Neira (derecha). San Cosme de Barreiros barreirosturismo.gal

Más allá de su entorno natural, Barreiros ofrece la oportunidad de descubrir su historia a través de su patrimonio indiano, arqueológico y etnográfico. "Barreiros dejó un importante legado de vestigios arqueológicos, entre los cuales destacan, en número, los castros (poblados fortificados, generalmente prerromanos)", detallan desde Turismo Barreiros.

En cuanto al patrimonio indiano, desde la web destacan que Barreiros fue el municipio de A Mariña Lucense con mayor número de centros de emigrantes en Cuba, situándose además entre los ayuntamientos gallegos con mayor riqueza de este tipo de patrimonio.

Un hórreo de Barreiros barreirosturismo.gal

Respecto al patrimonio etnográfico, sobresalen los hórreos y el cruceiro de Viladaíde, los hórreos de A Perana y los de la Casa Rafael y A Cabana de San Xusto, los lavaderos de Áspera-Vilar y San Miguel de Reinante, las fuentes milagrosas del Santo Estevo do Ermo o el palomar de la Casa de Alvariño en Santiago de Reinante.