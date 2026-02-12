El mirador a más de 1.100 metros de altura con las mejores vistas de Pontevedra e ideal para ver las estrellas

Los paisajes gallegos merecen ser contemplados con todo el detenimiento del mundo, sin prisas y disfrutando de cada rincón. Por ello, visitar distintos miradores es una opción ideal para admirar las panorámicas más espectaculares que ofrece Galicia, tanto en la costa como en el interior.

Uno de ellos es el mirador Castelo do Faro de Avión, situado en la parroquia de San Salvador de Maceira, en el municipio de Covelo (Pontevedra). Desde este punto se puede disfrutar de unas vistas impresionantes desde el río Miño hasta las islas Cíes, y además se trata del punto más alto de la provincia de Pontevedra.

El punto más alto de la provincia de Pontevedra

Mirador Castelo do Faro de Avión, en Covelo turismo.gal

Aunque creas que conoces Galicia muy bien, el mirador Castelo do Faro de Avión es uno de esos lugares que siempre van a sorprender. Situado en la sierra de O Faro de Avión, en el municipio de Covelo, se alza a más de 1.151 metros sobre el nivel del mar y marca el punto más alto de toda la provincia de Pontevedra.

Su ubicación en el límite con la provincia de Ourense, en el sector meridional de la Dorsal Galega, lo convierte en un balcón natural privilegiado para disfrutar de panorámicas impresionantes que, te aseguramos, te quitarán el hipo.

Desde lo alto, el paisaje es una maravilla. El valle del Tea se extiende a los pies de la sierra, entre ríos que discurren por la ladera, siendo el Tea y el Deva los más destacados. A medida que mires hacia el horizonte, verás otras sierras emblemáticas como Suído o Galiñeiro, mientras que, si tienes buena suerte y hace buen día, podrás llegar a ver hasta el estuario del Miño y las islas Cíes.

Mirador Castelo do Faro de Avión turismo.gal

El entorno del mirador también refleja la riqueza natural de la zona. La vegetación es cambiante a medida que asciendes hasta el punto más elevado, aunque siempre predominan las diferentes tonalidades de verdes. Desde Turismo de Galicia indican que hay "prados y cultivos en los valles, bosques y bosquetes en las laderas y matorrales y rocas en las zonas de cumbre".

Además de su atractivo paisajístico, el mirador Castelo do Faro de Avión está reconocido como 'Paraje Starlight' desde 2021. Lo cierto es que es un lugar perfecto para observar el cielo nocturno lejos de la contaminación lumínica.

"Posee este reconocimiento que acredita la calidad del cielo en la zona, certificación que concede la Fundación Starlight, una entidad de ámbito internacional vinculada al Instituto Astrofísico de Canarias, en reconocimiento a aquellos espacios que poseen una excelente calidad de cielo y que representan un ejemplo de protección y conservación", indican desde el Concello de Covelo.

Como ves, visitar este mirador es una parada muy recomendable si eres de Pontevedra o pasas por allí y quieres disfrutar de una de las mejores panorámicas que verás nunca. Ya sea para contemplar el paisaje, sacar fotografías o conocer la sierra, el mirador Castelo do Faro de Avión es imprescindible.