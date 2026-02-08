Parece Italia pero está en Galicia y es una joya: un precioso pueblo marinero con casas de colores

Galicia dispone de pueblos preciosos a lo largo y ancho de su territorio. Municipios de costa o de interior, cada uno con sus peculiaridades, que son tesoros que merece la pena visitar, aunque sea una mini escapada que sirva para desconectar y recargar pilas. Ante tantas posibilidades, cuesta decidirse por un destino, y por eso te dejamos una recomendación.

Se trata de Redes, una aldea situada en la parroquia de Camouco, en el municipio de Ares y comarca de Ferrol (A Coruña). Un pueblo de película ideal para olvidarte de los problemas y solo preocuparte de disfrutar de su belleza, su gastronomía y su historia. Incluso, hasta ha sido protagonista de series y películas de éxito.

"La Venecia gallega"

Redes es un rincón de la costa gallega que no importa cuantas veces lo visites, porque siempre te sorprenderá como el primer día. A tan solo quince minutos de Ferrol, cinco de Pontedeume y media hora desde A Coruña, esta villa marinera destaca por su encanto único y su especial conexión con el mar.

Llaman la atención sus casas coloridas y alineadas junto a la ría, culpables de que Redes sea conocida como la "Venecia gallega", pero con algunos cambios: aquí los canales de la ciudad italiana se sustituyen por la ría y los paseos en góndola por las embarcaciones de pesca tradicionales.

El nombre de Redes se debe a su fuerte vínculo con la actividad marinera: las redes de los pescadores se solían colgar de estacas a lo largo de la playa. A esto hay que sumarle la singularidad de su arquitectura, marcada por los emigrantes gallegos retornados que a finales del siglo XIX y principios del XX viajaron a América.

De su vuelta surgieron las "Casas indianas", edificaciones que destacan por sus fachadas coloridas, balcones amplios y detalles señoriales que contrastan, y mucho, con la arquitectura típica y tradicional gallega. Entre las casas más emblemáticas destaca la famosa Casa Azul, con su torreón de tres alturas y otras residencias como la Casa da Concha Amado o la Casa de Paco Bello.

Casa Azul, en Redes Shutterstock

El casco antiguo de Redes está muy bien conservado. La plaza de Pedregal se erige como corazón del pueblo, donde vecinos y visitantes disfrutan de las vistas, el aire puro y la brisa del mar.

Escenario de series y películas

Serie de Padre Casares, rodada en el pueblo de Redes.

3...2...1... ¡Acción! Redes ha sido plató de cine de varias producciones audiovisuales, tanto de la gran pantalla como de la televisión. Pedro Almodóvar, uno de los cineastas españoles más prestigiosos, escogió la preciosidad del lugar para ambientar películas como Julieta, protagonizada por Adriana Ugarte y Emma Suárez.

La Televisión de Galicia también se decantó por Redes para formar parte de la popular serie Padre Casares. A estos hay que sumarle el largometraje Leo&Lou dirigido por Carlos Solana, una película en la que participan los grandes Manuel Manquiña y María Pujalte.