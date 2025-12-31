Vueling lanza una oferta con vuelos a partir de 22 euros desde Galicia: disponible hasta el 6 de enero
La aerolínea ofrece vuelos desde 22 euros para volar entre el 12 de enero y el 23 de marzo, con opciones desde los 3 aeropuertos gallegos a destinos nacionales e internacionales
Vueling vuelve a sorprender a los gallegos con una nueva oferta exprés para empezar el año como más nos gusta: viajando, ya sea a destinos nacionales o internacionales. Esta promoción permite volar desde los tres aeropuertos gallegos: Alvedro (A Coruña), Rosalía de Castro (Santiago de Compostela) y Peinador (Vigo).
La oferta estará disponible hasta el 6 de enero de 2026 y permite reservar vuelos directos desde solo 22 euros. Incluye una amplia selección de rutas, tanto dentro de España como fuera de ella. A continuación, te contamos qué destinos están disponibles desde Galicia, cuáles son las condiciones de la promoción y cómo es el proceso de compra.
Vuelos desde Galicia a partir de 22 euros
Vueling ha lanzado una nueva oferta exprés para dar la bienvenida a 2026 con ganas de viajar. Bajo el lema "2026 DESPEGA ¿TE SUBES?", la aerolínea anuncia en su página web una promoción especial disponible hasta el 6 de enero de 2026, pensada para quienes ya están planeando su próxima escapada.
La compañía invita a los viajeros a "reservar una escapada desde 22€ y empezar el año con planes por delante". Los billetes promocionales parten desde ese precio por persona o, alternativamente, desde 3.675 Avios, la moneda de recompensa del programa de modelización Vueling Club, que permite canjear puntos por descuentos o vuelos gratuitos.
La promoción es válida para vuelos con fechas comprendidas entre el 12 de enero y el 23 de marzo de 2026. Está sujeta a disponibilidad de plazas y solo se aplica a rutas seleccionadas por la compañía y a las fechas marcadas en el calendario durante el proceso de reserva.
El precio final no incluye servicios adicionales y es válido únicamente para vuelos directos operados por Vueling, sin conexiones. Además, la oferta no es acumulable y solo se puede adquirir a través de la web oficial de Vueling o su aplicación móvil. Accede a este enlace para descubrir la promoción.
Vuelos desde Santiago de Compostela
En el caso del aeropuerto de Rosalía de Castro, hay rutas disponibles a distintas ciudades de España, así como a Reino Unido.
- Mallorca: desde 12,99 euros
- Sevilla: desde 12,99 euros
- Málaga: desde 21,99 euros
- Barcelona: desde 21,99 euros
- Londres: desde 22,99 euros
- Gran Canaria: desde 29,99 euros
- Tenerife: desde 29,99 euros
Vuelos desde A Coruña
Desde Alvedro podrás organizar un viaje a una ciudad de España, así como a Reino Unido.
- Barcelona: desde 17 euros
- Londres: desde 18,99 euros
Vuelos desde Vigo
Desde el aeropuerto Peinador de Vigo solo hay opciones de vuelos a una ciudad de España:
- Barcelona: desde 21,99 euros