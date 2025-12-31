Vueling lanza una oferta con vuelos a partir de 22 euros desde Galicia: disponible hasta el 6 de enero

Vueling vuelve a sorprender a los gallegos con una nueva oferta exprés para empezar el año como más nos gusta: viajando, ya sea a destinos nacionales o internacionales. Esta promoción permite volar desde los tres aeropuertos gallegos: Alvedro (A Coruña), Rosalía de Castro (Santiago de Compostela) y Peinador (Vigo).

La oferta estará disponible hasta el 6 de enero de 2026 y permite reservar vuelos directos desde solo 22 euros. Incluye una amplia selección de rutas, tanto dentro de España como fuera de ella. A continuación, te contamos qué destinos están disponibles desde Galicia, cuáles son las condiciones de la promoción y cómo es el proceso de compra.

Vuelos desde Galicia a partir de 22 euros

Vueling ha lanzado una nueva oferta exprés para dar la bienvenida a 2026 con ganas de viajar. Bajo el lema "2026 DESPEGA ¿TE SUBES?", la aerolínea anuncia en su página web una promoción especial disponible hasta el 6 de enero de 2026, pensada para quienes ya están planeando su próxima escapada.

Oferta Vueling Vueling

La compañía invita a los viajeros a "reservar una escapada desde 22€ y empezar el año con planes por delante". Los billetes promocionales parten desde ese precio por persona o, alternativamente, desde 3.675 Avios, la moneda de recompensa del programa de modelización Vueling Club, que permite canjear puntos por descuentos o vuelos gratuitos.

La promoción es válida para vuelos con fechas comprendidas entre el 12 de enero y el 23 de marzo de 2026. Está sujeta a disponibilidad de plazas y solo se aplica a rutas seleccionadas por la compañía y a las fechas marcadas en el calendario durante el proceso de reserva.

El precio final no incluye servicios adicionales y es válido únicamente para vuelos directos operados por Vueling, sin conexiones. Además, la oferta no es acumulable y solo se puede adquirir a través de la web oficial de Vueling o su aplicación móvil. Accede a este enlace para descubrir la promoción.

Vuelos desde Santiago de Compostela

En el caso del aeropuerto de Rosalía de Castro, hay rutas disponibles a distintas ciudades de España, así como a Reino Unido.

Mallorca: desde 12,99 euros

Sevilla: desde 12,99 euros

Málaga: desde 21,99 euros

Barcelona: desde 21,99 euros

Londres: desde 22,99 euros

Gran Canaria: desde 29,99 euros

Tenerife: desde 29,99 euros

Vuelos desde A Coruña

Desde Alvedro podrás organizar un viaje a una ciudad de España, así como a Reino Unido.

Barcelona: desde 17 euros

Londres: desde 18,99 euros

Vuelos desde Vigo

Desde el aeropuerto Peinador de Vigo solo hay opciones de vuelos a una ciudad de España: