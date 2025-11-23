Marruecos, Canarias o Laponia: A Coruña elige sus destinos para el puente de la Constitución

El puente de la Constitución ya está acercándose a la página en vigor del calendario, provocando que los coruñeses puedan disfrutar de hasta tres días de descanso en el caso de los más afortunados para poder desconectar y descansar, o bien aprovechar para realizar esos planes que no pudieron ejecutar en el pasado.

Uno de los primeros que se viene a la mente es esa escapada, ese viaje familiar o visitar ese lugar que durante semanas has anhelado y que, las obligaciones del día a día, te lo ha impedido.

Las agencias de viajes están recibiendo en los últimos días muchas peticiones de información que acaban en contrataciones de esas rutas con las que encarar de la mejor manera posible los últimos días del 2025.

A pesar de que dos de los tres días del puente caen en fin de semana, lo que hace que sea más corto que en otras ocasiones, la demanda no ha dejado de crecer con respecto a semanas pasadas, pero si hay menos consumo que en otros años.

Esa, al menos, es la sensación que desprende Óscar Regal. El propietario de Viajes Embajador, y miembro del consejo directivo de la Asociación Galega de Agencias de Viajes, explica en conversación con Quincemil que "realmente no es tan puente de algún modo. Al ser solamente festivo el día 8 de diciembre, esto ha provocado que el puente haya sido bastante más flojo, sobre todo en operativas y en opciones respecto a otros años".

"Muchos clientes nos piden escapadas a pequeñas o a ciudades del norte de Portugal" Óscar Regal, Viajes Embajador

A pesar de ello, "hay varias opciones de viaje que todavía tenemos y siguen en el mercado, muy interesantes y tendencias en el mercado, sobre todo en época navideña. Llevamos unos años con una demanda muy grande de viajes a ciudades de Centroeuropa o a ciudades donde la gente puede disfrutar de los mercadillos navideños. Además, desde Galicia hay 2 vuelos especiales directos a Praga, una novedad única".

Otra de las opciones incluye "un crucero fluvial por el Danubio. Ese es uno de los que en Viajes Embajador denominamos viajes de autor y son viajes acompañados por alguien de nuestro equipo. La gran ventaja es que los viajeros que se quieran dejar llevar por un viaje de estas características solo tienen que preocuparse de disfrutar.

Otro de los destinos top que se han vendido muy bien este año es Laponia, como queriendo emular la visita a un Papá Noel que pronto estará de actualidad. "Seguimos teniendo un vuelo directo con las últimas plazas. También vuelo directo desde Santiago. Obviamente el destino es diferente".

Laponia.

Estas opciones no son las únicas, ya que Regal detecta que "muchos clientes nos piden escapadas a pueblos pequeños o a ciudades del norte de Portugal. Desde Galicia, siempre una escapada a Aveiro, a Oporto, a Coimbra o a Vila do Conde, lugares del norte de Portugal que son muy agradecidos. También a destinos cercanos como León, como puede ser Salamanca, el norte de España. La verdad es que las escapadas de pocos días siempre hacen que la gente se anime".

Por último, destaca un deseo como agua de mayo, en este caso verbalizada en copos de nieve. "Estamos deseando que por fin pueda llegar la tan deseada nieve para que puedan abrir las estaciones de esquí y que comience ya la temporada".

Interés por Marruecos

El responsable de Nautalia Viajes, Jesús Suárez, también ha notado un aumento de la demanda en estos últimos días, a pesar de que el puente sea más corto. En su establecimiento, está teniendo bastante tirón el viaje a Marruecos.

"Es un destino relativamente cercano, enigmático y sorprendente. Lo ofrecemos con vuelo directo con 8 días y salida el 5 de diciembre. Es muy cómodo porque es un vuelo lineal, y el hecho de que sea directo lo hace más cómodo", confirma en conversación con Quincemil.

"Marruecos es un país donde cada rincón respira historia, color y autenticidad" Jesús Suárez, Nautalia Viajes

Marruecos, a su juicio, "está lleno de contrastes, sensaciones y expresiones memorables".

El tour se inicia en la plaza Jemaa el-Fna, siguiendo por Casablanca, Rabat y Fez, que es la ciudad donde se finalizará la escapada que se puede hacer solo o en compañía.

"Es un viaje fascinante. Marruecos es un país donde cada rincón respira historia, color y autenticidad y en el que podremos descubrir cuatro joyas imprescindibles", confirma.

Sol o Navidad

En Halcón Viajes, Jesús Martín detecta sobre todo que este puente, al ser más corto, hace decrecer un poco las ventas. "Al tener solo un festivo extra, la demanda está muy definida", sentencia en conversación con Quincemil.

Para él, hay cuatro puntos clave en estas fechas. "El primero, el sol, a estas alturas del año la gente busca sol. El Caribe es demandado pero sobre todo las Islas Canarias se llevan la palma", confirma.

Además, "se buscan muchos productos relacionados con la cultura navideña, lugares con mercados chulos en Europa, Colmar, Viena, Heidelberg, etc", refuerza.

"A estas alturas del año la gente busca sol. El Caribe es demandado pero sobre todo las Islas Canarias se llevan la palma" Jesús Martín, Halcón Viajes

Todo ello sin olvidar que, con la cercanía de las navidades, estas copan muchas de las opciones: "Tenemos mucha presencia en un vuelo directo a Laponia desde Santiago. Puede ser un programa explícito en familia o un programa de solo adultos, en modo experiencia", relata.

Para los más clásicos, siempre quedarán las escapadas más cercanas: "Dentro de Galicia, León, Asturias, norte de Portugal, etc. Todas ellas son muy demandadas en estas fechas".