La ruta de senderismo más sencilla de Galicia para coger castañas gratis y pasear por un bosque de bambús

El otoño es una estación maravillosa para practicar senderismo. Es el momento perfecto para ir al monte de excursión o montar un pícnic al aire libre, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Galicia tiene muchas rutas para senderistas de todos los niveles, desde paseos fáciles hasta recorridos de alta montaña y senderismo costeros, que incluyen una gran diversidad de paisajes.

Esta es la ruta de senderismo más sencilla de Galicia

Para quienes busquen un sendero tranquilo y de baja dificultad, la Ruta do Rego Callou, en Bergondo (A Coruña), es una opción perfecta para este otoño 2025.

El Roteiro do Rego Callou se trata de un recorrido de unos 5,8 kilómetros aproximadamente (2,4 km lineales), con un desnivel total aproximado de 70 metros, por lo que resulta apto para niños.

El sendero comienza en el Área Recreativa de Miodelo, bordeando el Rego dá Xaralleira, hasta llegar a la Fonte de Lourido, lugar donde contemplar una pequeña plantación de bambús y una fraga de ribeira.

Atravesado un túnel de hormigón hasta llegar a la carretera CP-0801, el camino continúa 500 metros por asfalto, de los que sólo los primeros 100 metros son por la carretera general y los 400 restantes por un camino pavimentado rodeado de prados y frondosos árboles.

A continuación, un puente de madera ayuda al visitante a cruzar el Rego de Callou, descubriendo una fraga de ribeira caracterizada por especies autóctonas como carballos, abedules y fresnos.

Después de unos 200 metros aparece en escena el Muíño da Serra, datado en 1752, el único molino conservado de los tres que existieron en el siglo XVIII en la zona.

En este punto, la vegetación típica de ribeira cambia por pinos, cerezos, castaños, laureles o abedules, donde frecuentan mamíferos como zorros y tejones.

Los amantes de las aves también podrán disfrutar del pájaro carpintero, de la lechuza común, del chochín común y del herrerillo común, entre otras especies.

Como broche de oro, la ruta conduce a una arboleda de sauces que forma un túnel natural que acompañará hasta el final del recorrido.

Cómo llegar

El Roteiro do Rego Callou es un sendero de baja dificultad, ideal para toda la familia. No obstante, se recomienda consultar la previsión meteorológica para conocer las temperaturas y la probabilidad de lluvia antes de salir.

Llegar al inicio de la ruta es muy sencillo: desde A Coruña, basta con tomar la autopista AP-9 para llegar al punto de inicio. Sin embargo, para ahorrar el paisaje, hay que coger la carretera nacional N-VI. Las coordenadas GPS son: 43.2847579,-8.2436464,15.

En Google, varios usuarios destacan su buena señalización y sencillez. "Hermoso, sorprendente para ir con ganas de caminar y volver con paz e imágenes únicas en la mente", dice una de las pocas reseñas.