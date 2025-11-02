El histórico castillo de Galicia destruido en las Revueltas Irmandiñas y levantado a posteriori: "Un lugar precioso"

Galicia tiene muchos castillos y fortalezas, algunos bien conservados y otros en ruinas, que son testimonio de su rica historia medieval. Entre los más destacados se encuentra el Castillo de Monterrei (Ourense), el Castillo de Soutomaior (Pontevedra) y el Castillo de Castro Caldelas (Lugo).

A Coruña también cuenta con importantes castillos. Dejando de lado, por hoy, los de Vimianzo y Santa Cruz, nos trasladamos a la comarca de Ferrolterra para hablar de una fortaleza que fue destruida durante las Revueltas Irmandiñas y reconstruida posteriormente.

Escenario de las Revueltas Irmandiñas del siglo XV

castillo de moeche

Situado en la parroquia de San Xurxo, el Castillo de Moeche tiene un pasado histórico muy relevante, siendo uno de los escenarios principales de la rebelión popular acontecida en Galicia en la segunda mitad del siglo XV.

Para hablar de los orígenes del Castillo de Moeche nos tenemos que remontar al siglo XIV, cuando se levantó en la parte noroeste del valle homónimo. Por su antigüedad y sus características, es el edificio más emblemático del Concello.

Respecto a su configuración, el castillo presenta una planta diagonal. La sección oeste se defendía mediante un foso tallado en la roca, mientras que la parte este contaba con un baluarte, reforzando la defensa y permitiendo un control más eficaz del terreno circundante.

La torre del homenaje, de 18 metros de altura, es una de las partes mejor conservadas y en ella todavía se pueden observar las almenas que la coronaban. También merece una mención especial la bóveda conservada en una de las estancias y en el exterior, dos escudos de armas y pequeñas ventanas con arcos de medio punto.

Una fiesta con más de 40 años de historia

Castillo de Moeche Concello de Moeche

Testigo de uno de los sucesos sociales más importantes de Galicia, las Revueltas Irmandiñas, Moeche celebra cada año una fiesta para conmemorar este acontecimiento. El Festival Irmandiño se celebra cada mes de agosto desde hace más de 40 años y atrae a miles de personas.

Los asistentes se juntan para conmemorar la toma del Castillo de Moeche, una tradición que culmina con la presentación de la quema de la fortaleza mediante un espectáculo de fuegos artificiales. La fiesta se completa con diferentes actuaciones de música folclórica y popular.

El Festival Irmandiño nació en 1980 como respuesta a la necesidad de proyectar Moeche como pueblo con historia propia, como herederos de unos gallegos que, allá por el siglo XV, se rebelaron contra el poder establecido, contra la situación social de opresión, abuso y miseria.