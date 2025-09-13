De Santiago al Círculo Polar Ártico: conoce a Papá Noel este 2025

Halcón Viajes vuelve a hacer realidad el sueño de viajar a Laponia con vuelos exclusivos desde Santiago para vivir una aventura mágica entre auroras boreales, huskies y Papá Noel, pensada para adultos o familias con niños

Viajar al norte del Círculo Polar Ártico no es solo hacer turismo: es adentrarse en un mundo de magia, naturaleza extrema y emociones que parecen sacadas de un cuento.

Este Puente de Diciembre de 2025, Halcón Viajes vuelve a convertir a Galicia en la puerta de entrada a Laponia con vuelos chárter exclusivos desde Santiago de Compostela, y lo hace con propuestas pensadas para cada perfil de viajero: expediciones solo adultos, viajes en familia - con opción Premium - y escapadas diseñadas para madres o padres que viajan solos con sus hijos.

Con plazas muy limitadas y precios especiales de venta anticipada, estas expediciones ofrecen experiencias únicas: safaris en motos de nieve, travesías con huskies, encuentros privados con Papá Noel, cenas bajo tierra en kammis iluminados por fuego y, por supuesto, la posibilidad de contemplar la aurora boreal en uno de los lugares con mayor probabilidad del planeta.

Levi, la capital de la Navidad

A 180 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico se encuentra Levi, una villa que combina la atmósfera navideña más pura con servicios modernos y todas las comodidades. Rodeada de montañas y bosques nevados, es la estación de esquí más importante de Finlandia y, al mismo tiempo, un destino perfecto para quienes quieren vivir la Laponia más auténtica.

Levi, en Laponia. Shutterstock

Aquí, cada rincón parece decorado por la naturaleza para transmitir magia: desde los lagos helados hasta los senderos que atraviesan el bosque blanco. Además, en diciembre Levi se convierte en un escenario ideal para observar las auroras boreales, gracias a sus 20 horas de oscuridad, la baja contaminación lumínica y la privilegiada localización. Halcón Viajes incluso cuenta con un sistema de alerta para avisar a los viajeros cuando el cielo comienza a teñirse de verde y púrpura.

Todo incluido, para viajar sin preocupaciones

En cualquiera de las modalidades, el paquete de Halcón Viajes asegura comodidad y tranquilidad:

Vuelo especial directo Santiago - Kittilä - Santiago, en chárter privado.

Pensión completa con menús locales y cenas temáticas.

Trajes térmicos para toda la estancia.

Traslados exclusivos y check-in exprés.

Seguro básico de viaje y asistencia en todo momento.

Guías locales expertos de habla hispana.

Actividades programadas incluidas y opciones para ampliar con experiencias como pesca en lago helado, ice karting o safaris nocturnos.

Además, el Puente de Diciembre es la época perfecta para descubrir Laponia: la nieve cubre cada rincón, las auroras boreales iluminan las noches y la Navidad se vive con una autenticidad imposible de encontrar en otro lugar. Con salida directa desde Santiago y plazas limitadas, Halcón Viajes convierte este sueño en realidad con paquetes adaptados a cada viajero.

Ya sea en pareja, en familia o viajando con niños en solitario, Laponia 2025 promete ser un viaje irrepetible. Una experiencia que une aventura, magia y emoción para regresar con recuerdos que durarán toda la vida.

Trineo de huskies bajo las auroras boreales. Shutterstock

Expedición Premium solo adultos

Para quienes buscan un viaje con un toque más aventurero y sofisticado, Halcón Viajes ofrece una expedición exclusiva para adultos. Durante cinco días, los viajeros podrán conducir sus propias motos de nieve por lagos helados, visitar una granja sami de renos, vivir la experiencia de guiar un trineo de huskies y disfrutar de cenas en restaurantes locales de alta calidad.

La ruta incluye también una jornada en Rovaniemi, la capital de Laponia, con visita al Museo Arktikum y al mítico Santa Claus Village, donde está prevista una audiencia privada con Papá Noel y la comida en el restaurante de hielo del Snowman World. Las noches terminan en un acogedor hotel de 4 estrellas en el corazón de Levi, con sauna finlandesa para relajarse tras las aventuras del día.

Una propuesta que combina adrenalina, gastronomía y relax, pensada para quienes desean descubrir Laponia sin renunciar al confort ni a la exclusividad.

Snowman World Bar. Cedida

Laponia en familia

Si hay un destino que hace brillar los ojos de pequeños y mayores por igual, ese es Laponia. El viaje en familia está diseñado para que cada día sea un recuerdo inolvidable: conducir un trineo de huskies, visitar una granja de renos, deslizarse en motos de nieve y, por supuesto, conocer en persona al auténtico Papá Noel.

Los niños vivirán su momento más esperado en Santa Park y el Santa Claus Village, donde podrán enviar postales desde la oficina oficial del Círculo Polar Ártico y recibir un regalo especial de manos de Papá Noel. Además, las familias tienen acceso al Water World Spa, un complejo con jacuzzis exteriores, piscinas y toboganes que completa la experiencia con momentos de relax.

La aventura culmina con una cena de despedida en Tonttula, la "villa de los elfos", uno de los restaurantes con más encanto de Laponia. Y, para la tranquilidad de los padres, el viaje incluye un animador especializado para niños, de modo que los adultos puedan disfrutar también de actividades pensadas solo para ellos

Familia en el viaje a Laponia. Cedida

Este año, Halcón Viajes incorpora una versión VIP dentro del programa familiar: la visita a Joulukka, el bosque secreto de Papá Noel. Un enclave escondido en lo profundo del Ártico, donde los elfos trabajan en la mítica fábrica de juguetes y donde la magia se vive de forma aún más íntima y especial.

La experiencia incluye actividades interactivas con los elfos, una reunión privada con Papá Noel en su refugio secreto, fotos oficiales y un regalo para los niños. Además, los viajeros Premium disfrutan de alojamiento en el exclusivo Design Hotel con desayuno. Una propuesta ideal para quienes desean que la ilusión de sus hijos alcance una dimensión inolvidable

Santa Park. Cedida

Opción single con peques

Pensando en las familias monoparentales, Halcón Viajes ofrece un paquete adaptado a madres o padres que viajan solos con sus hijos. Con las mismas actividades estrella - huskies, renos, Santa Park, Papá Noel y motos de nieve -, esta opción garantiza flexibilidad y acompañamiento extra, para que los adultos puedan también disfrutar de momentos de ocio propio.

Los niños cuentan con animación especializada y actividades diseñadas para ellos, mientras los padres pueden optar por experiencias adicionales como saunas tradicionales o paseos nocturnos en caballo. Un equilibrio perfecto entre diversión en familia y tiempo personal.

En el viaje disfrutarás de la compañía de los huskies. Cedida

Para más información sobre el paquete, detalles sobre las actividades o reservas puedes llamar o enviar un WhatsApp al 661 219 596, escribir un email a jesusmartin@halconviajes.com o también localizar tu agencia Halcón Viajes más cercana.