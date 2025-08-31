Así es la playa favorita de Boris Izaguirre en Galicia en sus vacaciones: "Un lugar maravilloso"

Multitud de famosos se rinden a los encantos de Galicia en la época estival, atrapados por la belleza de sus paisajes, sus playas salvajes de agua cristalina y su deliciosa gastronomía. Uno de ellos ha sido el periodista Boris Izaguirre, quien ha publicado una fotografía en una de las playas más icónicas de la provincia de A Coruña.

Se trata de la playa de Carnota, conocida por ser la más extensa de Galicia con más de 7 kilómetros de paraíso abierto al Atlántico. Popular por sus apariciones televisivas, Boris ha compartido una instantánea en el gran arenal disfrutando de la belleza del Atlántico.

El paraíso coruñés que enamora a Boris Izaguirre

"En el Atlántico, by your side", comentaba en la foto de su posado en Carnota con gafas de sol. Es en un comentario donde le confirmó a una seguidora el lugar concreto en el que se situaba, afirmando que era "un lugar maravilloso".

El conocido periodista, presentador de televisión, guionista y escritor disfrutó de un fin de semana espectacular en la playa y alrededores acompañado de sus amigos, siendo uno más de tantos famosos que escogen Galicia como un lugar ideal para la época estival.

Así, el que muchos conocen por sus apariciones en Crónicas Marcianas, en Telecinco, o como colaborador de varios programas de la cadena, sorprendió a locales y visitantes que se lo encontraron por los rincones de este municipio de la Costa da Morte.

No hay ninguna duda de que Boris se habrá ido de Galicia con la barriga bien llena después de haber probado los diferentes manjares tan típicos de la tierra, y con las pilas bien cargadas tras disfrutar de la esencia, la magia y la tranquilidad del rural gallego.

La espectacular playa de Carnota

Playa de Carnota turismo.gal

Situada en el entorno privilegiado entre el Monte Pindo y el Océano Atlántico, la playa de Carnota llamó la atención del prestigioso diario británico The Guardian en 2022 por la belleza y oferta turística que la rodea, llegando a reconocerla como una de las mejores playas de Europa.

Aunque su tamaño no es lo que más llama la atención a primera vista, no está de más recordar que es la playa más larga de Galicia y que figura entre las 10 más largas de España. Este importante arenal tiene forma de media luna, es de arena suave y fina, y aguas cristalinas.

Desde la Punta dos Remedios hasta la de Caldebarcos se extienden unos cinco kilómetros de dunas, zonas pantanosas y pequeñas lagunas. Así es como este lugar es tan especial y ofrece una riqueza natural indiscutible.

En este entorno se encuentra el estuario del río Valdebois y las marismas de Caldebarcos, que se unen en un paraje conocido por los vecinos como A Boca do Río. Este enclave es todo un espectáculo paisajístico, rodeado de pinares y pequeñas pozas naturales.

Pero sin ninguna duda lo más bonito de la playa de Carnota es todo el paisaje que la rodea. El Monte Pindo se eleva hasta los 642 metros, siendo una montaña cargada de historias, llena de tradiciones y hasta un tesoro escondido.