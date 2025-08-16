La playa más al norte de la península está en A Coruña: "Tabernas marineras y atardeceres de película"

El punto más septentrional de la península ibérica está en la provincia de A Coruña Shutterstock

Las Rías Altas cuentan con lugares que son una auténtica maravilla para la vista. Playas salvajes, paisajes verdes y mucha historia son solo algunos de los atractivos de los municipios que la componen. En la provincia coruñesa se encuentra el punto más septentrional de toda la península, un arenal espectacular situado en un puerto que parece sacado de un cuento, la playa de Bares.

La playa de Bares, en Mañón (A Coruña), cuenta con una longitud de 1,5 kilómetros de arena blanca y fina. Destaca por ser el lugar donde se encuentran el océano Atlántico y el Mar Cantábrico, así como por el increíble entorno natural en el que se encuentra.

Uno de los rincones más mágicos de Galicia

Playa de Bares turismo.gal

En la comarca de Ortegal se localiza la playa y puerto de Bares, un paisaje que bien podría haberse sacado de una postal. Entre agua cristalina y montañas de un verde intenso podrás disfrutar de este paraíso natural que, por ahora, no sufre la misma masificación que otros rincones gallegos.

Conocida por ser la playa más al norte de la península ibérica, la playa de Bares es tu opción perfecta si quieres estar lejos de multitudes y rodeado de un paisaje único. Lo primero que llama la atención es su forma de media concha bien integrada en la ría de O Barqueiro.

Lo segundo, su tranquilidad. Incluso en los meses estivales de mayor turismo este arenal suele ser uno de los menos concurridos, de ahí que mantenga esa esencia salvaje, gallega y tan especial.

Playa y puerto de Bares, en la comarca de Ortegal (A Coruña) Shutterstock

El perfil de Instagram @descubriendoconlucia describe este lugar como un sitio "tranquilo, auténtico y con sabor a salitre" donde "el tiempo se detiene". También añade que te encontrarás "barquitos de colores, tabernas marineras y atardeceres de película", a modo de resumen.

Una de las mayores curiosidades de esta playa es su comportamiento cuando sube la marea, pues queda dividida en dos partes diferenciadas. Por un lado, la zona más urbana y portuaria y, por otro, la parte más salvaje y extensa, conocida como Igrexa Vella.

Muy cerca de ella se encuentra el Cabo Estaca de Bares, un paraje espectacular que se adentra en el mar con acantilados verticales que separan las rías de Ortigueira y del Barqueiro, viento casi constante y vistas al horizonte. Además, es un punto perfecto para la observación de aves.

Faro de Estaca de Bares turismo.gal

Aquí también está el histórico Faro de Estaca de Bares, con 33 metros de altura y en funcionamiento desde el 1 de septiembre de 1850. Es considerado uno de los más importantes de Galicia por su localización estratégica, donde se funden el Océano Atlántico y el Mar Cantábrico.