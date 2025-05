El bonito pueblo costero de Galicia con una gastronomía deliciosa: "Aquí se come mucho y bien"

Todo el mundo sabe que en Galicia se come muy bien. No importa a dónde vayas, porque en cualquier lugar hay restaurantes con una oferta basada en platos típicos gallegos que te encantarán. National Geographic ha recopilado varios pueblos de Lugo en los que se come de maravilla.

Ribadeo (Lugo) se encuentra entre los seleccionados por la prestigiosa revista a la hora de hablar de los pueblos de la provincia lucense donde mejor se come.

"Dividiendo a dos hermanas como Asturias y Galicia"

Ribadeo

Ribadeo es un encantador pueblo costero de la Mariña Oriental, limitando con la vecina Asturias. De gran importancia es su puerto pesquero, pues cuenta con muchos años de historia. En la actualidad está dedicado a la pesca de bajura.

"Ribadeo demuestra con su mesa que es mucho más que un destino imprescindible en A Mariña lucense", dicen desde la revista, y no es para menos teniendo en cuenta los restaurantes disponibles en el municipio y en sus alrededores, donde se sirven productos frescos y de calidad.

National Geographic lo tiene claro a la hora de confirmar que "aquí se come mucho y bien", y no seremos nosotros quienes le nieguen tal afirmación. Entre los establecimientos que destaca se encuentra La Solana "donde arroces, cazuelas gallegas y carnes a la parrilla brillan".

Si por algo destaca la gastronomía de Ribadeo es por la calidad de los productos del mar, de la ría y de su huerto. La revista menciona otros locales como "O Lar de Manolo, donde también el marisco y los platos locales son fundamentales, así como las imprescindibles empanadas -y pulpos- de Casa Villaronta".

No se olvida del Bar El Oviedo, donde recomienda el pescado en todas sus versiones, desde las más clásicas hasta aquellas con toques modernos, así como el restaurante Javier Montero, "donde el chef ha sabido conjugar las raíces bien aprendidas con la alta cocina".

Productos como el pulpo, las navajas, los calamares de la ría, el mero, el sargo o la lubina hacen de la gastronomía de este municipio de la Mariña lucense una absoluta maravilla para todos los paladares, hasta aquellos más exquisitos.

Dicho esto, si vas a Ribadeo no puedes perderte la oportunidad de visitar la parroquia de Rinlo, donde te aseguramos que vas a comer el mejor arroz con bogavante que jamás hayas probado. Aquí se encuentra una de las Cofradías de Pescadores más antiguas de España.

Más allá de Ribadeo y su exquisito arroz con bogavante, National Geographic destaca la oferta gastronómica de otros rincones de la provincia de Lugo, como Burela, Vilalba, Lourenzá, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Palas de Rei, Chantada y Viveiro.