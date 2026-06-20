Coruña Secreta: el punto de encuentro para cambiar cromos, incluidos los del Mundial 2026

La pasión por coleccionar cromos vive uno de sus momentos más intensos en A Coruña. La llegada de las colecciones oficiales del Mundial 2026 ha disparado el interés entre aficionados de todas las edades, hasta el punto de que los intercambios semanales que se celebran en el centro de la ciudad han experimentado un notable aumento de participantes en los últimos meses.

Cada domingo, entre las 12:00 y las 14:00 horas, las Galerías Comerciales de la Calle Real se convierten en un punto de encuentro para coleccionistas llegados de distintos puntos de la ciudad y de su área metropolitana. Allí, decenas de personas revisan álbumes, comparan listas de repetidos y negocian cambios con un único objetivo: completar sus colecciones.

Detrás de esta iniciativa se encuentra Diego García, un coleccionista coruñés que lleva años impulsando estas reuniones. La organización se realiza principalmente a través de WhatsApp, donde los participantes coordinan su asistencia y comparten las necesidades de cada colección antes de acudir al encuentro dominical.

"Soy coleccionista de cromos a lo grande desde hace años. Nos reunimos unos amigos en un local que tengo en las galerías comerciales de la Calle Real y la Calle Olmos", explica García, que recuerda que estas quedadas comenzaron como encuentros entre aficionados y que, con el paso del tiempo, se han convertido en una cita habitual para muchos coleccionistas.

La creciente popularidad del Mundial 2026 ha dado un impulso adicional a estas reuniones. Según los participantes, la demanda de cromos relacionados con la competición está superando las expectativas iniciales, especialmente entre quienes buscan completar los álbumes en las primeras semanas tras su lanzamiento. Las estampas más difíciles de conseguir generan largas conversaciones y se convierten en algunas de las más solicitadas durante los intercambios.

Aunque la colección mundialista centra buena parte de la atención, las mesas de intercambio reúnen material de muy diversa procedencia. Entre las colecciones más habituales figuran los cromos de Panini y Topps, además de productos como Monopoly, Panini Prizm, MGK Megacracks o el popular Adrenalyn Trading Card Game.

Espacio para compartir experiencias

El perfil de los asistentes es cada vez más variado. A las tradicionales familias que acuden con niños se suman jóvenes aficionados al fútbol, coleccionistas veteranos e incluso personas que regresan a esta afición después de años alejadas de ella. El ambiente, aseguran los organizadores, está marcado por la colaboración y el intercambio entre personas que comparten una misma pasión.

Las reuniones se han convertido además en un espacio para compartir experiencias y conocimientos sobre el coleccionismo. Más allá del simple cambio de cromos, muchos participantes aprovechan para comentar novedades editoriales, analizar futuras colecciones o intercambiar consejos sobre conservación y organización de álbumes.

La cita dominical ya forma parte de la rutina de numerosos aficionados coruñeses, que encuentran en estas reuniones una alternativa de ocio ligada al deporte, la nostalgia y el coleccionismo.