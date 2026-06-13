Coruña Secreta: por qué el barrio de San Roque es de "Fóra"

Imagen aérea de los barrios de Labañou y San Roque de Afora en 1971. CEDAR UDC

El origen de los nombres de los lugares de A Coruña es variopinto. El de la propia ciudad nace de una leyenda vinculada a Hércules, pero el de otros sitios como el barrio de San Roque de Fóra tienen una explicación mucho más práctica.

Aquí existía un templo religioso dedicado a este santo en la feligresía de Visma desde finales del siglo XVI.

Esa parte explica el origen religioso del topónimo, pero su nombre completo se debe a su ubicación respecto a A Coruña. Esta zona, ahora situada entre Riazor y Labañou, perteneció hasta hace poco más de un siglo a un municipio distinto.

San Roque, como otras ubicaciones como Visma, Monelos o la Gaiteira, formaba parte del municipio de Santa María de Oza, hoy en día desaparecido tras su absorción por parte de la ciudad herculina en 1912.

El historiador Xosé Alfeirán señala que ya había un templo anterior dedicado a San Roque dentro de la ciudad, el situado en la Lámpara junto al Campo da Leña. Para diferenciarlos, este otro adoptó el apellido de "Fóra", por estar, literalmente, fuera de las murallas.

"A ermita de San Roque estaba onde hoxe está un pequeno merendeiro, antes de chegar á cetárea", apunta el experto.

Ambos templos se perdieron durante el siglo XX.

En la zona del paseo marítimo pasadas las Esclavas se encontraba también el río San Roque, hoy en día canalizado. Como el río Monelos, este también marcaba la frontera entre A Coruña y Santa María de Oza, en su caso al paso entre Visma y San Xurxo de Fóra.

Desde el Seminario de Onomástica de la Real Academia Galega añaden además que el apelativo "de Fóra" no es común en el nomenclátor, si bien sí hay referencias así en otros templos gallegos situados fuera de las antiguas murallas, como sucede con el ya mencionado San Xurxo.

El extinto municipio de Santa María de Oza

El municipio del que formaba parte San Roque de Fóra contó con siglos de historia.

Manuel Barreiro, guía e historiador, cuenta que las primeras referencias a esta localidad datan del siglo XII, de cuando data precisamente la capilla de Santa María de Oza, perteneciente al arzobispado de Santiago y cuya rehabilitación es una de las demandas de los vecinos del barrio. El edificio, muy deteriorado, necesita una intervención y la asociación vecinal reclama que, después de realizarla, este inmueble se destine a usos culturales y sociales.

En el resto de su extensión, Oza estaba dividida en cuatro parroquias: Santa María de Oza, que incluiría barrios como Os Castros o O Castrillón; San Vicente de Elviña, por el barrio de Elviña; San Cristóbal das Viñas, por la zona de la estación, y San Pedro de Visma, una zona que podría extenderse también por Labañou, Os Rosales y el propio San Roque.

A diferencia de algunas ideas preconcebidas sobre este desaparecido municipio, Barreiro señala que lejos de ser rural fue un área de amplio desarrollo industrial antes de su anexión a A Coruña. Como ejemplos, cita "unha fábrica de ladrillos, a refinería ou a Estación do Norte. Hai moitas probas de que en Oza había unha actividade industrial que nese momento tiña máis movemento que A Coruña por unha simple cuestión de espazo".

La geografía de A Coruña en forma de península limitó su momento de expansión, principalmente entre finales del siglo XIX y principios del XX, su crecimiento territorial, por lo que Oza se convirtió en un lugar clave y necesario para apoyar la economía en aumento de la ciudad herculina.

"Os dous dependían mutuamente e ambos saen beneficiados", comenta el historiador sobre esta relación entre los dos municipios vecinos. La inestabilidad política y una crisis económica propiciaría una anexión "veloz" en 1912.

Más de un siglo después, en lo que un día fue parte de una parroquia de otro municipio, se erige el Polígono de Náutica y un pequeño barrio incluido, ahora sí, dentro de los límites de A Coruña.