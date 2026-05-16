Coruña Secreta: El castillo en Eirís que nunca lo fue

A Coruña y su área cuentan en la actualidad con dos grandes fortalezas: el castillo de San Antón y el castillo de Santa Cruz. Erigidos junto al mar, en el pasado, ambos formaban parte del sistema de defensa que protegía la bahía de la llegada de barcos enemigos. Un sistema militar que fue mucho más amplio, aunque varias de sus construcciones hayan desaparecido o quedado derruidas con el paso de los años.

Como es el caso del antiguo castillo de San Diego, que fue demolido en 1963 para ampliar los muelles del Puerto. Más alejado de la costa se conservan las ruinas del conocido como castillo de Eirís, cuyos restos forman parte del actual parque de Eirís. Sin embargo, la realidad es que la estructura nunca fue un castillo.

La investigadora Jimena Monje, autora de un estudio de la Universidade da Coruña que aborda vías para la recuperación del castillo de Eirís, explica que sus ruinas fueron confundidas durante años con las del Fuerte de Valparaíso, una construcción militar que servía como protección de entrada a la ciudad herculina, formando parte de un sistema de defensa integrado por los castillos de San Diego, Santa Cruz y San Antón.

Parque de Eirís en A Coruña Miriam García

No obstante, una intervención arqueológica llevada a cabo en el año 2013, cuando el Concello decidió incluir los restos dentro de un proyecto de recuperación de yacimientos de la ciudad, confirmó que se trataba de una vivienda burguesa del siglo XVI y no de una fortaleza militar.

Esta vivienda, construida entre 1636 y 1655, tuvo relevancia histórica por estar situada junto a la que fue la principal vía de entrada a la ciudad a través del actual barrio de Eirís y por haber alojado a las tropas del mariscal francés Soult en enero de 1809 durante el transcurso de la batalla de Elviña. De hecho, la presencia de restos carbonizados levanta la sospecha de que la construcción sufrió un incendio, por lo que se desconoce si era utilizada como torre o para usos militares.

De vivienda y almacén a edificio abandonado

Los investigadores David Fernández Abella y Vanesa Trevín Pit, en otro estudio para las universidades de Santiago y de A Coruña, identifican que la evolución del edificio podía dividirse en tres fases documentadas a partir del proceso de rehabilitación acometido en 2013.

La primera corresponde a su etapa como vivienda de uso residencial, al menos desde mediados de los años 60 del siglo XX. A partir de ahí, el castillo fue utilizado como almacén de aperos de labranza y cuadra, manteniendo la estancia principal como cocina. Asimismo, señalaban que su uso finalizó cuando el edificio se vio afectado por un incendio que provocó el colapso del tejado y de parte de sus instalaciones.

Una segunda fase marcada por su abandono, que provocó el deterioro de los muros y que el espacio fuese utilizado como zona de juegos. Y una última fase en la que las ruinas fueron utilizadas como vertedero improvisado y lugar para el consumo de drogas.

Interior del castillo de Eirís

Futuro sin definir

En la actualidad, el castillo de Eirís se encuentra catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y se mantiene a la espera de nuevos planes de rehabilitación. Desde la Asociación de Vecinos de Eirís, su presidenta Mónica Díaz, señala que no se acometen actuaciones en el inmueble desde el Gobierno de la Marea Atlántica (2015-2019) cuando "retiraron las piedras que había caídas", que fueron depositadas en el almacén municipal.

Es más, reclaman que las piedras sean colocadas de nuevo en su ubicación original, pues denuncian que "tras reiteradas 'restauraciones' —retirando piedras caídas— cada vez queda menos castillo".

Restos de piedras del castillo de Eirís

Además, los vecinos llevan tiempo denunciando el deterioro de la estructura y el peligro que supone no tomar medidas de seguridad en ella. "Pusieron unos carteles súper lejos del castillo, en la parte de arriba del parque, explicando lo que era y pidiendo a las personas que no trepasen, pero es habitual que haya gente sentada en los muros o trepando", dice. También es habitual que aparezcan pintadas y grafitis en las paredes que quedan de pie.

Asimismo, Díaz señala que desde la asociación solicitaron su rehabilitación varias veces para su puesta en valor a través de los presupuestos participativos, sin obtener respuesta.

Precisamente, este medio realizó una consulta al Concello da Coruña sobre si se llevarán a cabo futuras actuaciones en el castillo de Eirís, sin obtener respuesta por su parte. Por ahora, las ruinas continúan deteriorándose mientras el futuro del antiguo enclave sigue sin decidirse.