Coruña secreta: el antiguo convento de la ciudad que esconde grabados originales de Goya

En el centro de A Coruña, en un lugar ubicado entre la playa del Orzán y la plaza de María Pita, se encuentra un antiguo convento que hoy en día alberga grabados originales de Goya y piezas de cerámica de Sargadelos con dos siglos de antigüedad. Se trata del Convento de las Capuchinas, situado entre la calle Panaderas y Zalaeta y que en la actualidad es un ala del Museo de Belas Artes.

En Panaderas todavía está en pie la iglesia de las Capuchinas. Sin embargo, desde 1995, una parte del convento se unió al Museo con las obras de ampliación.

Manuel Gallego, el arquitecto de este nuevo edificio y por cuya obra recibiría el Premio Nacional de Arquitectura en 1997, explicaba al Ministerio de Cultura en el 2010 que para su configuración trabajó con "una arquitectura basada en la convivencia con lo que había ahí; una arquitectura de integración".

Entrada de la iglesia de las Capuchinas y lateral del Museo de Belas Artes en A Coruña. Carmen G. Mariñas

Poniendo en valor el inmueble original, obra de Fernando de Casas y Novoa a finales del siglo XVII, Gallego trabajó para crear un espacio público y "evocador" concibiéndolo como una prolongación del barrio en un punto en el que el casco histórico toca la zona nueva.

El resultado fue un aumento del Museo que mantiene las antiguas celdas monacales y la iglesia del convento en la zona sur. Ha desaparecido, eso sí, un antiguo arco que comunicaba el convento con la iglesia —todavía abierta— y a través del cual las monjas de clausura seguían la misa.

Interior de la Sala Sargadelos del Museo de Belas Artes en la que se puede ver una de las celdas monacales. Carmen G. Mariñas

"El respeto por el patrimonio cultural es el respeto por la vida, que tiene su historia y la estructura social que viene cargada por la cultura. El respeto es no romper la línea de continuidad que existe siempre y a la cual cada generación reacciona intentando reconstruirla nuevamente", reflexionaba el arquitecto.

Los tesoros menos conocidos del Museo de Belas Artes

Desde 1995, el edificio ideado por Manuel Gallego es la sede del Museo de Belas Artes —fundado en 1922—, un lugar que alberga obras de grandes artistas como Francisco Lloréns, Bonome, Isaac Díaz Pardo, Alfonso Castelao, Anton van Dyck, Rubens o Luis Seoane.

El Museo de Belas Artes de A Coruña, con el antiguo convento de las Capuchinas a la derecha. Carmen G. Mariñas

Pero subiendo las escaleras y girando a la derecha, pasando por un pequeño puente con el que se conectan ambas partes del museo, se puede acceder a lo que queda del antiguo convento, donde están las salas Goya y Sargadelos.

En la primera de ellas se conservan 233 grabados originales hechos por Francisco de Goya entre 1778 y 1820, divididos en cinco series: Pinturas de Velázquez, Caprichos, Desastres de la Guerra, Tauromaquia y Disparates.

Sala Goya en el Museo de Belas Artes de A Coruña. Carmen G. Mariñas

Algunos de los más destacados son El sueño de la razón produce monstruos o Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer.

Dos gravados de Goya (El sueño de la razón produce monstruos y Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer) expuestos en el Museo de Belas Artes. Museo de Belas Artes

En el otro lado de lo que un día fue un convento de clausura se pueden ver algunas de las primeras piezas de cerámica de Sargadelos.

Piezas de Sargadelos expuestas en el Museo de Belas Artes. Carmen G. Mariñas

Aquí se pueden ver de cerca cuatro etapas hasta el cierre de Sargadelos de 1876, incluyendo vistas reales, una serie china, vistas imaginarias y una serie infantil.

Así, lo que un día fue un templo religioso, con el paso de los siglos se ha convertido en un templo para la cultura.

"El museo se redefine cada vez que se enuncia", apuntaba Gallego 15 años después de su construcción, añadiendo que "a mí me preocupa el espacio expositivo, porque va cambiando con el propio tiempo, con la propia sociedad y con la propia cultura. El contenido del museo evoluciona al mismo tiempo que evoluciona nuestra mirada sobre la vida y sobre el arte y todo lo que nos rodea".