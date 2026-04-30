A Coruña lanza más de 6.100 plazas en sus campamentos de verano para 2026: plazos y programación

El Ayuntamiento de A Coruña ha presentado una nueva edición de sus campamentos de verano, una iniciativa que vuelve a crecer tanto en número de plazas como en diversidad de actividades con el objetivo de facilitar la conciliación familiar durante los meses estivales.

La concelleira de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, puso el acento en la necesidad de que las administraciones públicas respondan a las necesidades reales de la ciudadanía una vez finaliza el curso escolar. "Cuando termina el curso, continúan las responsabilidades laborales y desde las administraciones tenemos que ofrecer recursos, abrir equipamientos públicos y acompañar a las familias", señaló.

La edil defendió además un cambio de enfoque en este ámbito: "No podemos considerar la conciliación como un privilegio, sino como un derecho". En este sentido, destacó que el programa municipal crece cada año tanto en ambición como en alcance, consolidándose como un servicio esencial en la ciudad.

Más de 6.000 plazas

Para este verano, el Ayuntamiento pone a disposición de las familias 6.116 plazas en campamentos municipales, de las cuales 98 estarán destinadas a menores con necesidades educativas especiales o diversidad funcional.

Además, se habilitan distintas líneas de becas y reservas de plazas para menores y familias usuarias de programas sociales municipales. "Es una cuestión a la que damos especial importancia, porque la oferta pública solo lo es realmente cuando el acceso no depende de la capacidad económica de las familias", subrayó Canosa.

El dispositivo contará con cerca de 40 sedes distribuidas por toda la ciudad, lo que permitirá acercar la programación a los distintos barrios. Entre los espacios que acogerán actividades se encuentran centros educativos, centros cívicos, instalaciones deportivas, el Fórum Metropolitano o el Ágora, además de ubicaciones singulares como la estación de montaña de Manzaneda. "Hay una voluntad clara de que esta oferta llegue a todos los barrios y no se concentre en un único punto", explicó la concejala.

La organización de los campamentos implica la coordinación de cinco áreas municipales, que trabajan de forma conjunta para dar respuesta a las distintas necesidades de las familias. "Cada área aporta su experiencia, ya sea desde el ámbito deportivo, educativo o social, lo que permite ofrecer una programación completa y de calidad", añadió.

La oferta

La oferta se estructura en ocho modalidades diferentes, adaptadas a distintas edades y necesidades. Entre ellas destacan los "Campacoles", con 1.080 plazas en centros educativos para alumnado de infantil y primaria; las actividades del Fórum y Ágora, que suman 1.300 plazas a lo largo de cinco turnos durante todo el verano; o los campamentos municipales de día, con 416 plazas y jornada completa que incluyen transporte y comedor, pensados especialmente para familias con mayores necesidades de conciliación.

También se incluyen los campamentos urbanos en centros cívicos, con 2.200 plazas en más de 29 instalaciones; los campamentos con pernocta, con 180 plazas en Manzaneda; los campamentos deportivos, con 640 plazas en instalaciones como Riazor y Novo Mesoiro; y los campamentos de juventud, con 100 plazas gratuitas dirigidas a adolescentes de entre 12 y 17 años. A todo ello se suma la escuela OMIC, centrada en la economía circular y el consumo responsable.

En conjunto, la programación abarca a menores desde los nacidos en 2022 hasta jóvenes de 17 años, lo que convierte esta iniciativa en una de las más amplias de Galicia en su ámbito.

Uno de los aspectos más destacados es su dimensión inclusiva, con plazas específicamente reservadas que cuentan con monitorado de apoyo formado y con planificación previa adaptada a cada participante. "No se trata de plazas simbólicas, sino de garantizar una participación real y adaptada a las necesidades de cada menor", explicó la concelleira.

Un carácter educativo

Además, el Ayuntamiento refuerza el carácter educativo de los campamentos, incorporando actividades vinculadas a la cultura gallega, la música, la gastronomía, el arte o el medio ambiente. También se desarrollarán propuestas relacionadas con la sostenibilidad, el consumo responsable o el conocimiento del entorno. "Los campamentos municipales no son solo un servicio de conciliación, sino una experiencia educativa que aporta valores y aprendizaje", incidió Canosa.

Más de un 90% de valoración positiva en 2025

Los datos de la pasada edición avalan el éxito del programa, con un 91% de valoraciones positivas por parte de las familias. "Es un servicio consolidado y muy bien valorado por la ciudadanía, algo que solo se consigue gracias al compromiso de los equipos que lo hacen posible", destacó la edil, agradeciendo su implicación.

Los plazos

En cuanto al calendario, el plazo de preinscripción estará abierto del 4 al 7 de mayo, con publicación de listas provisionales el día 15. Tras el periodo de reclamaciones, el sorteo de plazas se celebrará el 21 de mayo y las listas definitivas se conocerán el 1 de junio. La inscripción y el pago para las personas admitidas se realizará entre el 2 y el 5 de junio, iniciándose posteriormente la gestión de listas de espera a partir del día 10.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a las familias revisar con detalle las condiciones de cada modalidad, incluyendo edades, horarios, turnos, sedes, transporte y servicios complementarios. Asimismo, se habilitará un teléfono de información para aquellas personas que no dispongan de medios telemáticos.

La programación se desarrollará durante todo el verano, hasta el inicio del próximo curso escolar en septiembre, consolidándose como uno de los pilares de apoyo a la conciliación en A Coruña.