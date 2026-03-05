Teatro, magia y música en Marineda City, en A Coruña: todas las actividades de marzo y abril

Marineda City vuelve a apostar por el ocio familiar con una nueva edición de Marineda Kids, un programa de espectáculos pensado para disfrutar con los más pequeños. Entre el 7 de marzo y el 25 de abril, el centro comercial acogerá cada sábado propuestas de teatro, música, magia y narración oral.

Las actividades, completamente gratuitas, se celebrarán a las 17:00 horas en la plaza Emilia Pardo Bazán (planta 0) y están dirigidas a niños y niñas de entre 6 y 12 años.

La programación arrancará el 7 de marzo con Bandullo Azul y su espectáculo de cuentos Flipa cos contos. El 14 de marzo, el payaso Antón Concheiro presentará Ciganí, un show lleno de humor inspirado en los personajes y la estética de las películas de Emir Kusturica. Una semana después, el 21 de marzo, Jack Johnson y John Jackson sorprenderán al público con sus rutinas de nuevo circo en Cápsula do tempo.

En abril, la programación continuará con varias propuestas coincidiendo con la Semana Santa. El miércoles 1, Fran Rei presentará La verdadera historia de Hamelín, un montaje que combina narración oral, magia, música, lengua de signos y humor. El viernes 3, la banda Trío Detrés llevará al escenario Máis ritmo, un espectáculo que mezcla improvisación, situaciones disparatadas y mucha música. El sábado 4, la compañía Pedras de cartón representará Quixote, su nueva propuesta inspirada en el clásico de la literatura universal.

Las actuaciones continuarán el 11 de abril con el espectáculo de magia O fotógrafo, del ilusionista Dani García. El 18 de abril, K’Paparota invitará al público a sumergirse en un universo de fantasía y retranca con Latexos. La programación se cerrará el 25 de abril con Tranvía Leonardo, de Fantoches Baj, una propuesta de narración oral con marionetas y música.

Programación Marineda Kids marzo - abril